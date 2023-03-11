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Капризная весна: в субботу в Крыму тепло и дождливо
Капризная весна: в субботу в Крыму тепло и дождливо - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Капризная весна: в субботу в Крыму тепло и дождливо
В субботу над Крымом будут господствовать атмосферные фронтальные разделы. Они принесут на полуостров кратковременные дожди. Об этом сообщают в республиканском... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T00:01
2023-03-11T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом будут господствовать атмосферные фронтальные разделы. Они принесут на полуостров кратковременные дожди. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +13…15.В Ялте и Алуште дождь. Ночью +8...10, днем до 18 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем +11...13 градусов.В Крыму 11 и 12 марта ожидают усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с и сильные ливни.Читайте также на РИА Новости Крым: Шторм с ливнями и ветром обрушится на КрымСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиков
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Капризная весна: в субботу в Крыму тепло и дождливо
В субботу в Крыму до 18 градусов тепла и кратковременные проливные дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом будут господствовать атмосферные фронтальные разделы. Они принесут на полуостров кратковременные дожди. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Пройдут кратковременные дожди, в субботу и ночью в воскресенье местами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха в субботу ночью +5…10, днем +13…18", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +13…15.
В Ялте и Алуште дождь. Ночью +8...10, днем до 18 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем +11...13 градусов.
В Крыму 11 и 12 марта ожидают усиление
юго-западного ветра до 17-22 м/с и сильные ливни.
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