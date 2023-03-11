https://crimea.ria.ru/20230311/kapriznaya-vesna-v-subbotu-v-krymu-teplo-i-dozhdlivo-1127471352.html

Капризная весна: в субботу в Крыму тепло и дождливо

Капризная весна: в субботу в Крыму тепло и дождливо - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Капризная весна: в субботу в Крыму тепло и дождливо

В субботу над Крымом будут господствовать атмосферные фронтальные разделы. Они принесут на полуостров кратковременные дожди. Об этом сообщают в республиканском... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T00:01

2023-03-11T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом будут господствовать атмосферные фронтальные разделы. Они принесут на полуостров кратковременные дожди. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +13…15.В Ялте и Алуште дождь. Ночью +8...10, днем до 18 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем +11...13 градусов.В Крыму 11 и 12 марта ожидают усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с и сильные ливни.Читайте также на РИА Новости Крым: Шторм с ливнями и ветром обрушится на КрымСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиков

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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