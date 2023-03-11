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Какой сегодня праздник: 11 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Какой сегодня праздник: 11 марта
Какой сегодня праздник: 11 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Какой сегодня праздник: 11 марта
11 марта россияне поздравляют работников органов наркоконтроля и сотрудников ЧОП, замбийцы чествуют молодежь, Таджикистан празднует День печати. А еще в этот... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-11T00:00
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общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 11 марта россияне поздравляют работников органов наркоконтроля и сотрудников ЧОП, замбийцы чествуют молодежь, Таджикистан празднует День печати. А еще в этот день родился аргентинский композитор Астор Пьяццолла.Что празднуют в миреСтрана и Свердловская область отмечают памятную дату – День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Дивизия была создана в 1943 году силами рабочих на их собственные сбережения.Также на 11 марта приходится два профессиональных праздника – День работников органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств.Замбия отмечает День молодежи. В этот праздник власти страны оценивают вклад замбийской молодежи в общество и политику. Одна из традиций дня – уличные марши молодых активистов.В Таджикистане – День печати. Праздник берет начало в 1912 году. В этот год впервые вышло в свет периодическое издание на таджикском языке. Пионером печати стала газета "Священная Бухара".Знаменательные событияВ 1824 году в США создано бюро по делам индейцев, которое занималось освоением земель и программами развития коренного населения Америки.В 1834 году император Николай I утвердил "Положение о гражданских мундирах" и "Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору".В 1851 году в Венеции в театре Ла Фениче состоялась премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Риголетто".В 1931 году Всесоюзный Совет физической культуры учредил в СССР физкультурный комплекс ГТО – "Готов к труду и обороне".Кто родился11 марта 1544 года родился знаменитый итальянский поэт Торквато Тассо, вошедший в историю как "величайший безумец столетия". Вершиной его творчества признана эпическая поэма "Освобожденный Иерусалим". Он также написал трагедию "Король Торрисмондо" и религиозную поэму "Семь дней сотворения мира".В 1818 году на свет появился российский балетмейстер и педагог Мариус Петипа. Он разработал новую структуру балетного спектакля, где сочетал пантомиму и танцевальные сцены. Вторую половину XIX века называют в балете "эпохой Петипа". Благодаря ему русский балет стал самым лучшим в мире.В 1921 году родился выдающийся аргентинский музыкант и композитор Астор Пьяццолла, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго. Пьяццолла – родоначальник нового стиля, который воплощает элементы джаза и классической музыки – Тango Nuevo (Танго нуэво).Также 11 марта родились музыкант Николай Парфенюк, актеры Мария Аронова, Юрий Чурсин, Алекс Кингстон, Джонни Ноксвилл и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 11 марта

Что празднуют в России и в мире в субботу, 11 марта

00:00 11.03.2023
 
© Фото: pixabay.comТанго
Танго
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 11 марта россияне поздравляют работников органов наркоконтроля и сотрудников ЧОП, замбийцы чествуют молодежь, Таджикистан празднует День печати. А еще в этот день родился аргентинский композитор Астор Пьяццолла.

Что празднуют в мире

Страна и Свердловская область отмечают памятную дату – День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Дивизия была создана в 1943 году силами рабочих на их собственные сбережения.
Также на 11 марта приходится два профессиональных праздника – День работников органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств.
Замбия отмечает День молодежи. В этот праздник власти страны оценивают вклад замбийской молодежи в общество и политику. Одна из традиций дня – уличные марши молодых активистов.
В Таджикистане – День печати. Праздник берет начало в 1912 году. В этот год впервые вышло в свет периодическое издание на таджикском языке. Пионером печати стала газета "Священная Бухара".

Знаменательные события

В 1824 году в США создано бюро по делам индейцев, которое занималось освоением земель и программами развития коренного населения Америки.
В 1834 году император Николай I утвердил "Положение о гражданских мундирах" и "Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору".
В 1851 году в Венеции в театре Ла Фениче состоялась премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Риголетто".
В 1931 году Всесоюзный Совет физической культуры учредил в СССР физкультурный комплекс ГТО – "Готов к труду и обороне".

Кто родился

11 марта 1544 года родился знаменитый итальянский поэт Торквато Тассо, вошедший в историю как "величайший безумец столетия". Вершиной его творчества признана эпическая поэма "Освобожденный Иерусалим". Он также написал трагедию "Король Торрисмондо" и религиозную поэму "Семь дней сотворения мира".
В 1818 году на свет появился российский балетмейстер и педагог Мариус Петипа. Он разработал новую структуру балетного спектакля, где сочетал пантомиму и танцевальные сцены. Вторую половину XIX века называют в балете "эпохой Петипа". Благодаря ему русский балет стал самым лучшим в мире.
В 1921 году родился выдающийся аргентинский музыкант и композитор Астор Пьяццолла, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго. Пьяццолла – родоначальник нового стиля, который воплощает элементы джаза и классической музыки – Тango Nuevo (Танго нуэво).
Также 11 марта родились музыкант Николай Парфенюк, актеры Мария Аронова, Юрий Чурсин, Алекс Кингстон, Джонни Ноксвилл и другие.
 
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