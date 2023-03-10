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Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок
Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T08:53
2023-03-10T08:53
китай
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, свидетельствуют итоги голосования.Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва путем тайного голосования.В пленарном заседании в Доме народных собраний приняли участие 2952 депутата, они единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР.Си Цзиньпин стал первым в истории КНР председателем, избранным на третий срок.Нынешний лидер страны впервые был избран на должность председателя КНР на сессии ВСНП 12-го созыва 14 марта 2013 года, а 17 марта 2018 года на сессии ВСНП 13-го созыва был переизбран на второй пятилетний срок.Пост председателя КНР был учрежден с принятием конституции страны в 1954 году, первым председателем был Мао Цзэдун. Должность была упразднена в 1975 году, а затем восстановлена в 1982 году. Ранее конституция страны ограничивала нахождение одного и того же человека на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, однако после внесения поправок в конституцию на парламентской сессии в марте 2018 года соответствующие ограничения по количеству сроков были отменены.Си Цзиньпину в этом году исполнится 70 лет и никаких точных прогнозов о том, как долго он планирует оставаться у власти, нет. Некоторые аналитики склоняются к тому, что нынешний лидер стремится сохранить за собой должность как минимум до 2035 года, на этот период намечен первый этап "социалистической модернизации и возрождения китайской нации", в ходе которого должен быть заложен фундамент для развития общества среднего достатка, модернизирована армия, проведены социальные, экономические и политические реформы.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИНазвано условие создания военного союза России и КитаяРоссия намерена укреплять военное сотрудничество с Китаем – Путин
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китай, си цзиньпин (председатель кнр), политика, в мире, новости

Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок

08:53 10.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, свидетельствуют итоги голосования.
Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва путем тайного голосования.
В пленарном заседании в Доме народных собраний приняли участие 2952 депутата, они единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР.
Си Цзиньпин стал первым в истории КНР председателем, избранным на третий срок.
Нынешний лидер страны впервые был избран на должность председателя КНР на сессии ВСНП 12-го созыва 14 марта 2013 года, а 17 марта 2018 года на сессии ВСНП 13-го созыва был переизбран на второй пятилетний срок.
Пост председателя КНР был учрежден с принятием конституции страны в 1954 году, первым председателем был Мао Цзэдун. Должность была упразднена в 1975 году, а затем восстановлена в 1982 году. Ранее конституция страны ограничивала нахождение одного и того же человека на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, однако после внесения поправок в конституцию на парламентской сессии в марте 2018 года соответствующие ограничения по количеству сроков были отменены.
Си Цзиньпину в этом году исполнится 70 лет и никаких точных прогнозов о том, как долго он планирует оставаться у власти, нет. Некоторые аналитики склоняются к тому, что нынешний лидер стремится сохранить за собой должность как минимум до 2035 года, на этот период намечен первый этап "социалистической модернизации и возрождения китайской нации", в ходе которого должен быть заложен фундамент для развития общества среднего достатка, модернизирована армия, проведены социальные, экономические и политические реформы.
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