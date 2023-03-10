https://crimea.ria.ru/20230310/dazhe-ne-god-za-dva-kak-krym-pomogaet-integratsii-zaporozhskoy-oblasti-1127468596.html

Даже не год за два: как Крым помогает интеграции Запорожской области

Даже не год за два: как Крым помогает интеграции Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Даже не год за два: как Крым помогает интеграции Запорожской области

Руководство Крыма помогает Запорожской области и другим новым регионам быстрее интегрироваться в законодательство России. Об этом рассказал глава ВГА... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T15:32

2023-03-10T15:32

2023-03-10T15:32

андрей сигута

мелитополь

мелитопольский район

запорожская область

крым

новости крыма

политика

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Руководство Крыма помогает Запорожской области и другим новым регионам быстрее интегрироваться в законодательство России. Об этом рассказал глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым."У нас в силу динамики даже не год за два, а гораздо быстрее. А благодаря Крыму у нас это происходит проще и быстрее, чем это происходило, например, в ЛДНР. Благодаря взаимодействию губернаторов Запорожской области и Крыма многие вопросы решаются сходу, при помощи телефонного звонка. Было много примеров, когда для упрощения и ускорения тех или иных процессов решения принимались оперативно", - рассказал он.Сейчас правительство России и республиканские власти помогают новым регионам, ориентируясь на крымский опыт и учитывая особенности переходного периода, который уже успешно пройден на полуострове."После референдума началась кропотливая работа – "подгон", если можно так сказать, жизни под законодательство России. Есть отличия, потому как Россия более социальное государство, а граждане в нем более социально защищены", - добавил Сигута.Второй год шефскую помощь Мелитополю и Мелитопольскому району оказывает и Севастополь. Проводится ремонт школ, детских садов, водоводов и многое другое.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым выразил мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Он считает, что в переходный период оперативное решение многих вопросов будет зависеть не только от прямого применения федерального законодательства, но и от прямых решений губернатора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава ВГА Мелитопольского района: о покушении, помощи от Крыма и туристахЛьготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновыеКак работают школы Мелитопольского района

https://crimea.ria.ru/20230310/skolko-vremeni-nuzhno-novym-regionam-dlya-polnoy-integratsii-v-rf--aksenov-1127447569.html

мелитополь

мелитопольский район

запорожская область

крым

новые регионы россии

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андрей сигута, мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, крым, новости крыма, политика, новые регионы россии