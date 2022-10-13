https://crimea.ria.ru/20221013/kak-rabotayut-shkoly-melitopolskogo-rayona-1124857724.html
Как работают школы Мелитопольского района
Как работают школы Мелитопольского района - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Как работают школы Мелитопольского района
Обучение в школах Мелитопольского района проходит в очном формате, работает 62 школы, некоторые классы заполнены полностью. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T16:52
2022-10-13T16:52
2022-10-13T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Обучение в школах Мелитопольского района проходит в очном формате, работает 62 школы, некоторые классы заполнены полностью. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава ВГА Мелитопольской районной администрации Андрей Сигута.По его словам, процесс обучения проходит в нормальном режиме, несмотря на угрозы со стороны Украины."Хорошо, что у нас нет удаленного обучения, потому что дети должны социализироваться, общаться между собой. Когда ребенок присутствует на уроке, он, конечно, больше получает знаний, — отметил Сигута.— Напряженности нет. Хотя, к сожалению, Украина считает своим долгом угрожать даже детям. Мы видим, что происходят какие-то террористические угрозы, но пока эту гидру не задушишь - ничего не изменится".Он также отметил профессионализм учителей и представителей других социально важных профессий, которым иногда приходится работать за двоих."Наши педагоги, как и медики, и спасатели, проявляют героическую стойкость, выходят и в две смены работать, понимая прекрасно, что сейчас требуется мобилизация. Не только военных, а представителей всех профессий. Начиная от тех же врачей, учителей до административного состава", — заключил он.
https://crimea.ria.ru/20220928/adaptiruemsya-i-perekhodim-na-russkiy-kak-rabotayut-shkoly-khersonschiny-1124577272.html
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запорожская область, новые регионы россии, общество
Как работают школы Мелитопольского района
Глава Мелитопольской ВГА рассказал о ситуации в школах района
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Обучение в школах Мелитопольского района проходит в очном формате, работает 62 школы, некоторые классы заполнены полностью. Об этом РИА Новости Крым
рассказал глава ВГА Мелитопольской районной администрации Андрей Сигута.
"По Мелитопольскому району работают 62 учебных учреждения. Наполняемость классов есть и 100, и 50 процентов. Но, в любом случае, задача профильного министерства стояла такая, что даже если будет 10 детей — школа должна работать", — рассказал Сигута, добавив, что сейчас школы получили новые автобусы, а в дальнейшем планируется увеличение всего автобусного парка.
По его словам, процесс обучения проходит в нормальном режиме, несмотря на угрозы со стороны Украины.
"Хорошо, что у нас нет удаленного обучения, потому что дети должны социализироваться, общаться между собой. Когда ребенок присутствует на уроке, он, конечно, больше получает знаний, — отметил Сигута.— Напряженности нет. Хотя, к сожалению, Украина считает своим долгом угрожать даже детям. Мы видим, что происходят какие-то террористические угрозы, но пока эту гидру не задушишь - ничего не изменится".
Он также отметил профессионализм учителей и представителей других социально важных профессий, которым иногда приходится работать за двоих.
"Наши педагоги, как и медики, и спасатели, проявляют героическую стойкость, выходят и в две смены работать, понимая прекрасно, что сейчас требуется мобилизация. Не только военных, а представителей всех профессий. Начиная от тех же врачей, учителей до административного состава", — заключил он.