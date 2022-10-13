https://crimea.ria.ru/20221013/kak-rabotayut-shkoly-melitopolskogo-rayona-1124857724.html

Как работают школы Мелитопольского района

Как работают школы Мелитопольского района - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Как работают школы Мелитопольского района

Обучение в школах Мелитопольского района проходит в очном формате, работает 62 школы, некоторые классы заполнены полностью. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T16:52

2022-10-13T16:52

2022-10-13T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Обучение в школах Мелитопольского района проходит в очном формате, работает 62 школы, некоторые классы заполнены полностью. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава ВГА Мелитопольской районной администрации Андрей Сигута.По его словам, процесс обучения проходит в нормальном режиме, несмотря на угрозы со стороны Украины."Хорошо, что у нас нет удаленного обучения, потому что дети должны социализироваться, общаться между собой. Когда ребенок присутствует на уроке, он, конечно, больше получает знаний, — отметил Сигута.— Напряженности нет. Хотя, к сожалению, Украина считает своим долгом угрожать даже детям. Мы видим, что происходят какие-то террористические угрозы, но пока эту гидру не задушишь - ничего не изменится".Он также отметил профессионализм учителей и представителей других социально важных профессий, которым иногда приходится работать за двоих."Наши педагоги, как и медики, и спасатели, проявляют героическую стойкость, выходят и в две смены работать, понимая прекрасно, что сейчас требуется мобилизация. Не только военных, а представителей всех профессий. Начиная от тех же врачей, учителей до административного состава", — заключил он.

https://crimea.ria.ru/20220928/adaptiruemsya-i-perekhodim-na-russkiy-kak-rabotayut-shkoly-khersonschiny-1124577272.html

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запорожская область, новые регионы россии, общество