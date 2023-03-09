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В столице Болгарии хотят перенести монумент советским воинам - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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В столице Болгарии хотят перенести монумент советским воинам
В столице Болгарии хотят перенести монумент советским воинам - РИА Новости Крым, 09.03.2023
В столице Болгарии хотят перенести монумент советским воинам
В четверг, 9 марта, городской совет Софии обсудит перенос из центра болгарской столицы памятника Советской армии, воздвигнутого в 1954 году в честь освобождения РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T08:03
2023-03-09T08:03
болгария
в мире
история
ссср
великая отечественная война
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В четверг, 9 марта, городской совет Софии обсудит перенос из центра болгарской столицы памятника Советской армии, воздвигнутого в 1954 году в честь освобождения страны от нацизма. Об этом пишет "Коммерсант".В начале недели муниципальные советники столичного комитета по культуре и образованию поддержали перенос монумента. Теперь вопрос будет рассмотрен на заседании городского общинного совета.Ранее экс-премьер и председатель политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов поддержал предложение Демократической партии Болгарии о переносе памятника.Если решение будет принято, монументальный постамент, скорее всего, разрушат, а сохранены и перенесены будут только фигурные скульптурные группы, отмечают авторы публикации.Памятник Советской армии был установлен в 1954 году в центре Софии в честь советских воинов-освободителей. Монумент представляет собой фигуру советского солдата, держащего пистолет-пулемет Шпагина, с двух сторон возле него стоят мужчина и женщина – крестьянка и рабочий из Болгарии. Мемориальный комплекс в целом включает и другие скульптурные композиции возле основания монумента.В 1993 году общинный совет Софии принял решение снести памятник, но воплотить его в жизнь до сих пор не удавалось.Памятник не раз становился предметом политических споров и жертвой вандалов. Его не раз разрисовывали, обливали краской, портили фигуры и отдельные элементы.После начала специальной военной операции в странах Восточной и Северной Европы, а также на Украине начался массовый демонтаж советских монументов, причем не только военных монументов, но и памятников русским писателям и поэтам.В их числе памятники бойцам Красной Армии в Хжовице, Сельдце и Гончарско (Польша), монумент Дружбы народов России и Украины в Киеве, памятник советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде, монумент "Танк Т-34" в Нарве (Эстония), памятник советским воинам-освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков (Рига, Латвия) и многие другие. Также разрушению подверглись множество памятников поэту Александру Пушкину в различных городах Украины и памятник Екатерине II в Одессе.Читайте также на РИА Новости Крым:Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевНе помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник МатросовуПамятники вернутся в Одессу с приходом российской армии
https://crimea.ria.ru/20221110/v-kieve-snesut-pamyatniki-schorsu-i-vatutinu-1125312030.html
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болгария, в мире, история, ссср, великая отечественная война, общество, политика
В столице Болгарии хотят перенести монумент советским воинам

Горсовет Софии рассмотрит перенос памятника Советской армии из центра болгарской столицы

08:03 09.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии
Памятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В четверг, 9 марта, городской совет Софии обсудит перенос из центра болгарской столицы памятника Советской армии, воздвигнутого в 1954 году в честь освобождения страны от нацизма. Об этом пишет "Коммерсант".
В начале недели муниципальные советники столичного комитета по культуре и образованию поддержали перенос монумента. Теперь вопрос будет рассмотрен на заседании городского общинного совета.
Ранее экс-премьер и председатель политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов поддержал предложение Демократической партии Болгарии о переносе памятника.
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Если решение будет принято, монументальный постамент, скорее всего, разрушат, а сохранены и перенесены будут только фигурные скульптурные группы, отмечают авторы публикации.
Памятник Советской армии был установлен в 1954 году в центре Софии в честь советских воинов-освободителей. Монумент представляет собой фигуру советского солдата, держащего пистолет-пулемет Шпагина, с двух сторон возле него стоят мужчина и женщина – крестьянка и рабочий из Болгарии. Мемориальный комплекс в целом включает и другие скульптурные композиции возле основания монумента.
В 1993 году общинный совет Софии принял решение снести памятник, но воплотить его в жизнь до сих пор не удавалось.
Памятник не раз становился предметом политических споров и жертвой вандалов. Его не раз разрисовывали, обливали краской, портили фигуры и отдельные элементы.
После начала специальной военной операции в странах Восточной и Северной Европы, а также на Украине начался массовый демонтаж советских монументов, причем не только военных монументов, но и памятников русским писателям и поэтам.
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В их числе памятники бойцам Красной Армии в Хжовице, Сельдце и Гончарско (Польша), монумент Дружбы народов России и Украины в Киеве, памятник советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде, монумент "Танк Т-34" в Нарве (Эстония), памятник советским воинам-освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков (Рига, Латвия) и многие другие. Также разрушению подверглись множество памятников поэту Александру Пушкину в различных городах Украины и памятник Екатерине II в Одессе.
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