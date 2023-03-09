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Наступление российских сил на Донецком направлении – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Наступление российских сил на Донецком направлении – сводка Минобороны
Наступление российских сил на Донецком направлении – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Наступление российских сил на Донецком направлении – сводка Минобороны
Российские силы за сутки уничтожили на Донецком направлении более 200 украинских боевиков и около 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T15:05
2023-03-09T15:05
сво
министерство обороны рф
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
украина
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российские силы за сутки уничтожили на Донецком направлении более 200 украинских боевиков и около 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах Угледара и Пречистовки ДНР. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица.В районе Воздвиженки а Донбассе уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск, в районе Часового Яра - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.Ход боев на Купянском направленииНа Купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах Гряниковки, Першетравневого, Ольшана Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля", - проинформировали в ведомстве.Обстановка на Красно-Лиманской линииНа Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Торского ДНР. Украинская армия потеряла здесь до 115 военнослужащих. Также уничтожены три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика".Херсонское направлениеНа Херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.За сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 102-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в ДонбассеСБУ готовила убийство первых лиц Приднестровья ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
украина
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сво, министерство обороны рф, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), украина, россия, вооруженные силы россии, армия и флот
Наступление российских сил на Донецком направлении – сводка Минобороны

Минобороны: армия России уничтожила на Донецком направлении более 135 солдат ВСУ

15:05 09.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российские силы за сутки уничтожили на Донецком направлении более 200 украинских боевиков и около 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Красное, Семеновка и Первомайское Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, четыре гаубицы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах Угледара и Пречистовки ДНР. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица.
В районе Воздвиженки а Донбассе уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск, в районе Часового Яра - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Ход боев на Купянском направлении

На Купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах Гряниковки, Першетравневого, Ольшана Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики.
"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля", - проинформировали в ведомстве.

Обстановка на Красно-Лиманской линии

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Торского ДНР. Украинская армия потеряла здесь до 115 военнослужащих. Также уничтожены три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика".

Херсонское направление

На Херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.
За сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 102-х районах.
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СВОМинистерство обороны РФКонфликт в Чонгаре между бойцами ВСУ и членами организации "Аскер"Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)УкраинаРоссияВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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