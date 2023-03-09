https://crimea.ria.ru/20230309/nastuplenie-rossiyskikh-sil-na-donetskom-napravlenii--svodka-minoborony-1127435340.html

Наступление российских сил на Донецком направлении – сводка Минобороны

Наступление российских сил на Донецком направлении – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Наступление российских сил на Донецком направлении – сводка Минобороны

Российские силы за сутки уничтожили на Донецком направлении более 200 украинских боевиков и около 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T15:05

2023-03-09T15:05

2023-03-09T15:05

сво

министерство обороны рф

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

украина

россия

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российские силы за сутки уничтожили на Донецком направлении более 200 украинских боевиков и около 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах Угледара и Пречистовки ДНР. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица.В районе Воздвиженки а Донбассе уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск, в районе Часового Яра - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.Ход боев на Купянском направленииНа Купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах Гряниковки, Першетравневого, Ольшана Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля", - проинформировали в ведомстве.Обстановка на Красно-Лиманской линииНа Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Торского ДНР. Украинская армия потеряла здесь до 115 военнослужащих. Также уничтожены три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика".Херсонское направлениеНа Херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.За сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 102-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в ДонбассеСБУ готовила убийство первых лиц Приднестровья ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), украина, россия, вооруженные силы россии, армия и флот