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Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина
9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T07:38
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новости
визуал
общество
космос
юрий гагарин
крым
россия
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9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в декабре того же года написал заявление с просьбой зачислить его в группу космонавтов, которая была создана в марте 1960 года.12 апреля 1961 года ему было суждено стать первооткрывателем Космоса. Проведя 108 минут на околоземной орбите в корабле "Восток-1", Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космическое пространство и стал героем для всего мира и на все времена. О том, каким он парнем был - в сюжете РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20230307/uroki-astronomii-v-krym-mozhet-vernutsya-bolshaya-kosmonavtika-1127400880.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Поехали!". Кадры из архива ко дню рождения Юрия Гагарина
"Поехали!". Кадры из архива ко дню рождения Юрия Гагарина
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видео, новости, визуал, общество, космос, юрий гагарин, крым, россия
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина

День рождения Гагарина: первому космонавту планеты исполнило бы 89 лет

07:38 09.03.2023
 
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9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в декабре того же года написал заявление с просьбой зачислить его в группу космонавтов, которая была создана в марте 1960 года.
12 апреля 1961 года ему было суждено стать первооткрывателем Космоса. Проведя 108 минут на околоземной орбите в корабле "Восток-1", Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космическое пространство и стал героем для всего мира и на все времена. О том, каким он парнем был - в сюжете РИА Новости Крым.
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