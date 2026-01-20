Рейтинг@Mail.ru
Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260120/meditsinskie-sovety-ii-gde-prokhodit-gran-mezhdu-pomoschyu-i-riskom-1152513726.html
Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском
Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском
Искусственный интеллект может стать важным инструментом в системе здравоохранения, однако его применение в вопросах здоровья требует строгого регулирования и не РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T11:05
2026-01-20T11:05
искусственный интеллект
эксклюзивы риа новости крым
мнения
медицина
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151244066_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ae61e5ce3c4a6b64c338b42820503476.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Искусственный интеллект может стать важным инструментом в системе здравоохранения, однако его применение в вопросах здоровья требует строгого регулирования и не должно подменять собой работу врачей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Помощник для врача, а не универсальный советчикПо словам Мещерякова, искусственный интеллект может быть эффективен в диагностике, отборе значимой информации, выявлении факторов риска и разработке лечебных программ, но исключительно как вспомогательный инструмент для медицинских специалистов.Уже применяется в регионах РоссииКак сообщил Мещеряков, в ряде регионов России ИИ уже используется, в том числе при расшифровке рентгенограмм и выборе методов лечения. При этом любые технологии, затрагивающие жизнь и здоровье людей, должны быть строго регламентированы и узаконены государством, а медицинские рекомендации – соответствовать установленным стандартам.Почему советы ИИ вне медицины остаются рискованнымиЭксперт подчеркнул, что обращение обычных людей к неспецифическим чатам искусственного интеллекта за медицинскими советами может привести к получению недостоверной информации и ошибочным решениям. По его словам, специализированных центров ИИ, оказывающих медицинские услуги населению, на сегодняшний день не существует, а самостоятельная "диагностика" без участия врача является неоправданным риском.Он напомнил, что официальная медицина в России представляет собой выстроенную систему – от первичного звена до высокотехнологичных федеральных центров, и именно она призвана оказывать помощь гражданам.Взгляд со стороны технологийВ то же время разработчик и эксперт по использованию ИИ в медиа Александр Петров отметил, что искусственный интеллект как часть медицины существует уже давно. По его словам, еще в период пандемии COVID-19 в стране был собран один из крупнейших массивов данных, включающий рентгеновские снимки пациентов с различными легочными заболеваниями.Как пояснил Петров, такие датасеты использовались для того, чтобы искусственный интеллект выступал в роли второго мнения при выявлении патологий. В ряде случаев, по его словам, анализ медицинских снимков сначала проводится алгоритмами, и только при обнаружении отклонений материалы передаются врачу.ИИ как второе и третье мнениеОднако Петров, также как и Мещеряков, придерживается мнения, что сегодня ИИ уместен в медицине только в формате второго или третьего мнения. Эксперт не советует полагаться на такие сервисы как на единственный источник медицинского решения. По его словам, он сам использует ИИ только после консультаций с врачами – в качестве дополнительного мнения, сверяя выводы алгоритма с уже полученными рекомендациями и анализами.Использование же искусственного интеллекта как основы для самостоятельной диагностики или принятия решений о лечении он сравнил с попытками поставить себе диагноз через интернет – подходом, который может привести к ложным выводам и ненужной тревоге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнениеПутин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансахУпорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах Совфеда
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151244066_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_295493a8f858962c573c1a724111407b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
искусственный интеллект, мнения, медицина, здоровье
Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском

Эксперты предупреждают о рисках медицинских советов ИИ без участия врача

11:05 20.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ больницах Крыма используют технологии искусственного интеллекта
В больницах Крыма используют технологии искусственного интеллекта
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Искусственный интеллект может стать важным инструментом в системе здравоохранения, однако его применение в вопросах здоровья требует строгого регулирования и не должно подменять собой работу врачей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

Помощник для врача, а не универсальный советчик

По словам Мещерякова, искусственный интеллект может быть эффективен в диагностике, отборе значимой информации, выявлении факторов риска и разработке лечебных программ, но исключительно как вспомогательный инструмент для медицинских специалистов.
"ИИ может помогать врачам в постановке диагноза, в разработке каких-то лечебных программ. Так скажем заниматься просеиванием или отбором специфической информации. Вот это достаточно перспективно. А вот обычному человеку обращаться к чатам рискованно. Он может получить неправдоподобную информацию, что может навредить", – подчеркнул эксперт.

Уже применяется в регионах России

Как сообщил Мещеряков, в ряде регионов России ИИ уже используется, в том числе при расшифровке рентгенограмм и выборе методов лечения. При этом любые технологии, затрагивающие жизнь и здоровье людей, должны быть строго регламентированы и узаконены государством, а медицинские рекомендации – соответствовать установленным стандартам.

Почему советы ИИ вне медицины остаются рискованными

Эксперт подчеркнул, что обращение обычных людей к неспецифическим чатам искусственного интеллекта за медицинскими советами может привести к получению недостоверной информации и ошибочным решениям. По его словам, специализированных центров ИИ, оказывающих медицинские услуги населению, на сегодняшний день не существует, а самостоятельная "диагностика" без участия врача является неоправданным риском.
Он напомнил, что официальная медицина в России представляет собой выстроенную систему – от первичного звена до высокотехнологичных федеральных центров, и именно она призвана оказывать помощь гражданам.

Взгляд со стороны технологий

В то же время разработчик и эксперт по использованию ИИ в медиа Александр Петров отметил, что искусственный интеллект как часть медицины существует уже давно. По его словам, еще в период пандемии COVID-19 в стране был собран один из крупнейших массивов данных, включающий рентгеновские снимки пациентов с различными легочными заболеваниями.
Как пояснил Петров, такие датасеты использовались для того, чтобы искусственный интеллект выступал в роли второго мнения при выявлении патологий. В ряде случаев, по его словам, анализ медицинских снимков сначала проводится алгоритмами, и только при обнаружении отклонений материалы передаются врачу.

"Я думаю, что это очень активно будет сейчас внедряться. И в России, и по миру. Опять же, сейчас есть огромная тенденция исследований на тему вакцин в разных искусственных интеллектах. Есть даже нейронки созданные, которые эмулируют разные процессы в организме, с помощью которых можно очень сильно ускорить исследования", – сказал эксперт.

ИИ как второе и третье мнение

Однако Петров, также как и Мещеряков, придерживается мнения, что сегодня ИИ уместен в медицине только в формате второго или третьего мнения. Эксперт не советует полагаться на такие сервисы как на единственный источник медицинского решения. По его словам, он сам использует ИИ только после консультаций с врачами – в качестве дополнительного мнения, сверяя выводы алгоритма с уже полученными рекомендациями и анализами.
Использование же искусственного интеллекта как основы для самостоятельной диагностики или принятия решений о лечении он сравнил с попытками поставить себе диагноз через интернет – подходом, который может привести к ложным выводам и ненужной тревоге.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение
Путин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансах
Упорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах Совфеда
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымИскусственный интеллектМненияМедицинаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
12:43Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
12:32"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
12:22Удары по Украине: сводка Минобороны России
12:15Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
12:01Электроснабжение на северо-западе Крыма восстановлено
11:54"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
11:44Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма
11:38Кнутом и пряником: как Киев пытался сорвать референдум 1991 года в Крыму
11:23Сосулька упала на машину: как получить компенсацию
11:05Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском
10:47Когда восстановят электроснабжение на северо-западе Крыма
10:34Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье 2:07
10:13Крым – это энергия перемен: Развожаев поздравил крымчан с Днем республики
10:01В Крыму ввели графики временного отключения электричества
09:59Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
09:50"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
09:44В Севастополе сгорел торговый павильон
09:34В Крыму без света Евпатория и два района
09:30Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Лента новостейМолния