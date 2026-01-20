https://crimea.ria.ru/20260120/meditsinskie-sovety-ii-gde-prokhodit-gran-mezhdu-pomoschyu-i-riskom-1152513726.html

Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском

Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Искусственный интеллект может стать важным инструментом в системе здравоохранения, однако его применение в вопросах здоровья требует строгого регулирования и не должно подменять собой работу врачей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Помощник для врача, а не универсальный советчикПо словам Мещерякова, искусственный интеллект может быть эффективен в диагностике, отборе значимой информации, выявлении факторов риска и разработке лечебных программ, но исключительно как вспомогательный инструмент для медицинских специалистов.Уже применяется в регионах РоссииКак сообщил Мещеряков, в ряде регионов России ИИ уже используется, в том числе при расшифровке рентгенограмм и выборе методов лечения. При этом любые технологии, затрагивающие жизнь и здоровье людей, должны быть строго регламентированы и узаконены государством, а медицинские рекомендации – соответствовать установленным стандартам.Почему советы ИИ вне медицины остаются рискованнымиЭксперт подчеркнул, что обращение обычных людей к неспецифическим чатам искусственного интеллекта за медицинскими советами может привести к получению недостоверной информации и ошибочным решениям. По его словам, специализированных центров ИИ, оказывающих медицинские услуги населению, на сегодняшний день не существует, а самостоятельная "диагностика" без участия врача является неоправданным риском.Он напомнил, что официальная медицина в России представляет собой выстроенную систему – от первичного звена до высокотехнологичных федеральных центров, и именно она призвана оказывать помощь гражданам.Взгляд со стороны технологийВ то же время разработчик и эксперт по использованию ИИ в медиа Александр Петров отметил, что искусственный интеллект как часть медицины существует уже давно. По его словам, еще в период пандемии COVID-19 в стране был собран один из крупнейших массивов данных, включающий рентгеновские снимки пациентов с различными легочными заболеваниями.Как пояснил Петров, такие датасеты использовались для того, чтобы искусственный интеллект выступал в роли второго мнения при выявлении патологий. В ряде случаев, по его словам, анализ медицинских снимков сначала проводится алгоритмами, и только при обнаружении отклонений материалы передаются врачу.ИИ как второе и третье мнениеОднако Петров, также как и Мещеряков, придерживается мнения, что сегодня ИИ уместен в медицине только в формате второго или третьего мнения. Эксперт не советует полагаться на такие сервисы как на единственный источник медицинского решения. По его словам, он сам использует ИИ только после консультаций с врачами – в качестве дополнительного мнения, сверяя выводы алгоритма с уже полученными рекомендациями и анализами.Использование же искусственного интеллекта как основы для самостоятельной диагностики или принятия решений о лечении он сравнил с попытками поставить себе диагноз через интернет – подходом, который может привести к ложным выводам и ненужной тревоге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнениеПутин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансахУпорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах Совфеда

