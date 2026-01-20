Рейтинг@Mail.ru
"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/ego-pravlenie-skoro-zakonchitsya-tramp-anonsiroval-ukhod-makrona-1152527982.html
"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона - РИА Новости Крым, 20.01.2026
"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
Президент США Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон скоро перестанет быть президентом Франции. Так он прокомментировал вероятный отказ Макрона вступить в... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T09:50
2026-01-20T09:50
дональд трамп
эммануэль макрон
новости
в мире
сектор газа
франция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144706472_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1de1942e256049b7308de574360bf432.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон скоро перестанет быть президентом Франции. Так он прокомментировал вероятный отказ Макрона вступить в "Совет мира", сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.СМИ ранее сообщили, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. Якобы это объясняется тем, что Макрон боится снижения влияния ООН. Более того, Трамп пригрозил Франции введением новых пошлин, которые заставят его европейского коллегу пересмотреть возможность участия в "Совете"."Совет мира" создается в рамках мирного плана США в Газе. По задумке Вашингтона, он будет управлять восстановлением сектора и мобилизует международные средства. Каждому из членов совета предлагается отвечать за определенное направление. Как сообщил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Также США предложили присоединиться к нему и другим мировым лидерам. Как сообщалось, директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко ранее отмечал, что для достижения настоящего мира в Газе необходимо подписание полноценного мирного договора с сопутствующими важными техническими документами, предусматривающими в том числе контроль за соблюдением достигнутых договоренностей со стороны ООН. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сектор газа
франция
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144706472_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_4b371ca71c8a656ff9090c51d5d2368f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, эммануэль макрон, новости, в мире, сектор газа, франция, сша
"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона

Трамп анонсировал уход Макрона с поста президента Франции

09:50 20.01.2026
 
© AP Photo Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo Justin Tallis
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон скоро перестанет быть президентом Франции. Так он прокомментировал вероятный отказ Макрона вступить в "Совет мира", сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
СМИ ранее сообщили, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. Якобы это объясняется тем, что Макрон боится снижения влияния ООН.
"Он (Макрон) может говорить, все что угодно. Но его правление все равно скоро закончится", - цитирует слова Трампа РИА Новости.
Более того, Трамп пригрозил Франции введением новых пошлин, которые заставят его европейского коллегу пересмотреть возможность участия в "Совете".
"Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к "Совету мира", - сказал Трамп.
"Совет мира" создается в рамках мирного плана США в Газе. По задумке Вашингтона, он будет управлять восстановлением сектора и мобилизует международные средства. Каждому из членов совета предлагается отвечать за определенное направление. Как сообщил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Также США предложили присоединиться к нему и другим мировым лидерам.
Как сообщалось, директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко ранее отмечал, что для достижения настоящего мира в Газе необходимо подписание полноценного мирного договора с сопутствующими важными техническими документами, предусматривающими в том числе контроль за соблюдением достигнутых договоренностей со стороны ООН.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дональд ТрампЭммануэль МакронНовостиВ миреСектор ГазаФранцияСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
12:43Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
12:32"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
12:22Удары по Украине: сводка Минобороны России
12:15Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
12:01Электроснабжение на северо-западе Крыма восстановлено
11:54"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
11:44Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма
11:38Кнутом и пряником: как Киев пытался сорвать референдум 1991 года в Крыму
11:23Сосулька упала на машину: как получить компенсацию
11:05Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском
10:47Когда восстановят электроснабжение на северо-западе Крыма
10:34Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье 2:07
10:13Крым – это энергия перемен: Развожаев поздравил крымчан с Днем республики
10:01В Крыму ввели графики временного отключения электричества
09:59Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
09:50"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
09:44В Севастополе сгорел торговый павильон
09:34В Крыму без света Евпатория и два района
09:30Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Лента новостейМолния