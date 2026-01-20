https://crimea.ria.ru/20260120/ego-pravlenie-skoro-zakonchitsya-tramp-anonsiroval-ukhod-makrona-1152527982.html
"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
2026-01-20T09:50
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Трамп анонсировал уход Макрона с поста президента Франции
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон скоро перестанет быть президентом Франции. Так он прокомментировал вероятный отказ Макрона вступить в "Совет мира", сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
СМИ ранее сообщили, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. Якобы это объясняется тем, что Макрон боится снижения влияния ООН.
"Он (Макрон) может говорить, все что угодно. Но его правление все равно скоро закончится", - цитирует слова Трампа РИА Новости.
Более того, Трамп пригрозил Франции введением новых пошлин, которые заставят его европейского коллегу пересмотреть возможность участия в "Совете".
"Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к "Совету мира", - сказал Трамп.
"Совет мира" создается в рамках мирного плана США в Газе. По задумке Вашингтона, он будет управлять восстановлением сектора и мобилизует международные средства. Каждому из членов совета предлагается отвечать за определенное направление. Как сообщил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Также США предложили присоединиться к нему и другим мировым лидерам.
Как сообщалось, директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко ранее отмечал, что для достижения
настоящего мира в Газе необходимо подписание полноценного мирного договора с сопутствующими важными техническими документами, предусматривающими в том числе контроль за соблюдением достигнутых договоренностей со стороны ООН.
