"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон скоро перестанет быть президентом Франции. Так он прокомментировал вероятный отказ Макрона вступить в "Совет мира", сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.СМИ ранее сообщили, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. Якобы это объясняется тем, что Макрон боится снижения влияния ООН. Более того, Трамп пригрозил Франции введением новых пошлин, которые заставят его европейского коллегу пересмотреть возможность участия в "Совете"."Совет мира" создается в рамках мирного плана США в Газе. По задумке Вашингтона, он будет управлять восстановлением сектора и мобилизует международные средства. Каждому из членов совета предлагается отвечать за определенное направление. Как сообщил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Также США предложили присоединиться к нему и другим мировым лидерам. Как сообщалось, директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко ранее отмечал, что для достижения настоящего мира в Газе необходимо подписание полноценного мирного договора с сопутствующими важными техническими документами, предусматривающими в том числе контроль за соблюдением достигнутых договоренностей со стороны ООН. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

