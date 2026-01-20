https://crimea.ria.ru/20260120/polyarnye-siyaniya-v-krymu---nonsens-ili-norma-1152538295.html

Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью класса G3. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Ранее сообщалось, что магнитная буря, которая продолжает бушевать на Земле, сопровождалась полярными сияниями в Крыму и на Кубани.По словам эксперта, чтобы красочное явления могли наблюдать жители Крыма, выброс солнечной плазмы должен быть достаточно большим и дойти до средних широт.В итоге после вспышки вечером 18 ноября облако плазмы достигло Земли в полночь с 19-го на 20-е. Началась рекордная магнитная буря с яркими эффектами. Ее и могли наблюдать жители полуострова."Ночью в промежутке 00.00 до 3.00 частицы плазмы достигли Земли. Кроме красоты, такое явление провоцирует неблагоприятную космическую погоду – воздействуя на технику и навигационные приборы", - добавил эксперт.Насколько частыми станут полярные сияния над Крымом, ответить затруднительно, отметил Вольвач. Все зависит от происходящих процессов на Солнце. Сейчас солнечная активность постепенно снижается, что характеризует переход к фазе убывания цикла. Рост геомагнитной активности на фоне снижения солнечной, максимум которой был в средине 2025 года — это ожидаемый эффект. После максимума солнечного цикла основным источником магнитных бурь становятся корональные дыры, создающие быстрый солнечный ветер. Он приводит не к редким экстремальным бурям, а к частым умеренным возмущениям, из-за чего число "активных" дней может быть очень большим.Ранее в окрестностях Земли разразился радиационный шторм предпоследнего уровня мощности. По данным специалистов, явление произошло впервые за два солнечных цикла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровНовый астероид летит к Земле – ждать ли столкновенияУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году

