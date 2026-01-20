Рейтинг@Mail.ru
Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
Возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью класса G3. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T12:15
2026-01-20T12:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью класса G3. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Ранее сообщалось, что магнитная буря, которая продолжает бушевать на Земле, сопровождалась полярными сияниями в Крыму и на Кубани.По словам эксперта, чтобы красочное явления могли наблюдать жители Крыма, выброс солнечной плазмы должен быть достаточно большим и дойти до средних широт.В итоге после вспышки вечером 18 ноября облако плазмы достигло Земли в полночь с 19-го на 20-е. Началась рекордная магнитная буря с яркими эффектами. Ее и могли наблюдать жители полуострова."Ночью в промежутке 00.00 до 3.00 частицы плазмы достигли Земли. Кроме красоты, такое явление провоцирует неблагоприятную космическую погоду – воздействуя на технику и навигационные приборы", - добавил эксперт.Насколько частыми станут полярные сияния над Крымом, ответить затруднительно, отметил Вольвач. Все зависит от происходящих процессов на Солнце. Сейчас солнечная активность постепенно снижается, что характеризует переход к фазе убывания цикла. Рост геомагнитной активности на фоне снижения солнечной, максимум которой был в средине 2025 года — это ожидаемый эффект. После максимума солнечного цикла основным источником магнитных бурь становятся корональные дыры, создающие быстрый солнечный ветер. Он приводит не к редким экстремальным бурям, а к частым умеренным возмущениям, из-за чего число "активных" дней может быть очень большим.Ранее в окрестностях Земли разразился радиационный шторм предпоследнего уровня мощности. По данным специалистов, явление произошло впервые за два солнечных цикла.
Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма

Полярные сияния в Крыму спровоцировали корональная дыра на Солнце и магнитная буря

12:15 20.01.2026 (обновлено: 12:16 20.01.2026)
 
Полярные сияния в Крыму
Полярные сияния в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью класса G3. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
Ранее сообщалось, что магнитная буря, которая продолжает бушевать на Земле, сопровождалась полярными сияниями в Крыму и на Кубани.
По словам эксперта, чтобы красочное явления могли наблюдать жители Крыма, выброс солнечной плазмы должен быть достаточно большим и дойти до средних широт.
"18 января произошла вспышка на Солнце, спровоцировавшая среднюю магнитную бурю класса G3. Однако так совпало, что рядом находилась достаточно большая корональная дыра. Совместно эти явления стали источником сильного радиационного шторма класса G4.5", - отметил Александр Вольвач.
В итоге после вспышки вечером 18 ноября облако плазмы достигло Земли в полночь с 19-го на 20-е. Началась рекордная магнитная буря с яркими эффектами. Ее и могли наблюдать жители полуострова.
"Ночью в промежутке 00.00 до 3.00 частицы плазмы достигли Земли. Кроме красоты, такое явление провоцирует неблагоприятную космическую погоду – воздействуя на технику и навигационные приборы", - добавил эксперт.
Насколько частыми станут полярные сияния над Крымом, ответить затруднительно, отметил Вольвач. Все зависит от происходящих процессов на Солнце. Сейчас солнечная активность постепенно снижается, что характеризует переход к фазе убывания цикла. Рост геомагнитной активности на фоне снижения солнечной, максимум которой был в средине 2025 года — это ожидаемый эффект. После максимума солнечного цикла основным источником магнитных бурь становятся корональные дыры, создающие быстрый солнечный ветер. Он приводит не к редким экстремальным бурям, а к частым умеренным возмущениям, из-за чего число "активных" дней может быть очень большим.
Ранее в окрестностях Земли разразился радиационный шторм предпоследнего уровня мощности. По данным специалистов, явление произошло впервые за два солнечных цикла.
