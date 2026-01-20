https://crimea.ria.ru/20260120/knutom-i-pryanikom-kak-kiev-pytalsya-sorvat-referendum-1991-goda-v-krymu-1152501927.html

Кнутом и пряником: как Киев пытался сорвать референдум 1991 года в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские политики пытались разными способами не допустить проведение референдума 20 января 1991 года о воссоздании Крымской АССР, вплоть до угроз устроить полуострову энергетическую и водную блокады. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.20 января 1991 года, 35 лет назад, состоялся первый в истории СССР референдум о воссоздании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора. В поддержку данного статуса проголосовали 93,26% избирателей в Крыму и Севастополе. 20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым"."Парад суверенитетов" и угроза национализмаПо словам Киселевой, можно выделить несколько факторов, которые сподвигли крымчан на воссоздание автономного статуса. В их числе начавшийся с прибалтийских республик так называемый "парад суверенитетов", возрождающийся украинский национализм, требование радикалов из "меджлиса крымско-татарского народа"* о создании в Крыму национальной автономии. Однако самым главным фактором, по мнению эксперта, было желание крымчан остаться в составе Большой Родины на фоне уже реальной угрозы распада СССР."Два национализма – украинский и крымско-татарский – играли важную роль в движении за воссоздание крымской автономии. И хотя тема национального коллаборационизма в то время была еще фактически табуирована, об угрозе обоих национализмов для межнациональной ситуации на полуострове крымчане знали не понаслышке", – констатировала Киселева.На тот момент были живы многие участники Великой Отечественной войны и люди, которые пережили оккупацию полуострова. Поэтому организаторам не надо было прилагать каких-то особых усилий для пропаганды референдума, который получил общенародную поддержку, отметила специалист.Она напомнила, что крымский референдум 1991 года хотя и относился к категории плебисцитов о государственном и правовом статусе территории, но все-таки основной целью восстановления автономного статуса Крыма было создание правовых условий для возвращения полуострова в Россию, так как спустя даже более 36 лет после волюнтаристского решения советского лидера Никиты Хрущева подавляющее большинство крымчан оставались противниками передачи Крыма в состав Украинской ССР. Но тогда в 1991 году этой цели – возвращения Крыма в Россию – достигнуть не удалось.Украина уже тогда угрожала Крыму блокадамиКиселева указала, что еще тогда киевские политики предпринимали различные усилия, чтобы воспрепятствовать организации и проведению референдума, используя методы "от кнута до пряника".Следует отдать должное депутатам Крымского облсовета, которые все-таки отстояли право крымчан на высшую форму непосредственного волеизъявления граждан.При этом украинские националисты прекрасно осознавали угрозу для своей государственности, исходящую от крымской автономии, поэтому на протяжении всех 22 лет, пока Крым не по своей воле находился в составе Украины, ставили вопрос о ее ликвидации."Никакие доводы киевских националистов не убеждали. Понимая, что Крым был и остается русским, украинские нацисты в отношении полуострова пытались реализовать свой основной лозунг: "Крым будет украинским или безлюдным". При этом русофобия была и остается единственной основой построения украинского государства", – констатировала социолог.Правовая база Крымской весныКиселева подчеркнула, что результаты волеизъявления 20 января 1991 года имели большое значение для проведения референдума о воссоединении с Россией в 2014 году. После госпереворота в Киеве крымский парламент фактически был единственным законным органом власти, что позволило подготовить правовую базу для проведения референдума 16 марта 2014 года, указала эксперт.При этом само по себе наличие у Крыма статуса автономии обеспечивало своеобразную защитную оболочку от украинского произвола и являлось важнейшим условием для сохранения региональной идентичности и даже ее укрепления, о чем наглядно свидетельствуют результаты обоих референдумов, добавила она.

Новости

