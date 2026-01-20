Рейтинг@Mail.ru
Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию
Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию
Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия для США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам 2025 года во РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T13:26
2026-01-20T13:31
крым
сергей лавров
гренландия
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия для США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам 2025 года во вторник."Вот, например, президент Хорватии господин Миланович, очень, по-моему, такой опытный и дальновидный политик, он призвал президента Трампа не ставить свои интересы выше прав народа Гренландии. Цитата: "Подчеркиваю, решение о будущем Гренландии может принимать исключительно гренландский народ". Поставьте на место гренландского народа народ Крыма и вам многое станет понятно", – сказал Лавров.Он напомнил, что в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота на Украине, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма.Отвечая на вопрос представителя британских СМИ, Лавров также подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к планам захватить Гренландию и в Вашингтоне хорошо знают об отсутствии таких планов как у РФ, так и у Китая.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
крым, сергей лавров, гренландия, политика, новости
Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию

Крым не менее важен для безопасности РФ, чем Гренландия для США – Лавров

13:26 20.01.2026 (обновлено: 13:31 20.01.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваГоры Крыма
Горы Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия для США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам 2025 года во вторник.
"Вот, например, президент Хорватии господин Миланович, очень, по-моему, такой опытный и дальновидный политик, он призвал президента Трампа не ставить свои интересы выше прав народа Гренландии. Цитата: "Подчеркиваю, решение о будущем Гренландии может принимать исключительно гренландский народ". Поставьте на место гренландского народа народ Крыма и вам многое станет понятно", – сказал Лавров.
Он напомнил, что в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота на Украине, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма.

"А в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал, просто, как сказал президент Трамп, эта территория важна для безопасности США. Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов", – констатировал глава МИД России.

Отвечая на вопрос представителя британских СМИ, Лавров также подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к планам захватить Гренландию и в Вашингтоне хорошо знают об отсутствии таких планов как у РФ, так и у Китая.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
