Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию

Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия для США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам 2025 года во РИА Новости Крым, 20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия для США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам 2025 года во вторник."Вот, например, президент Хорватии господин Миланович, очень, по-моему, такой опытный и дальновидный политик, он призвал президента Трампа не ставить свои интересы выше прав народа Гренландии. Цитата: "Подчеркиваю, решение о будущем Гренландии может принимать исключительно гренландский народ". Поставьте на место гренландского народа народ Крыма и вам многое станет понятно", – сказал Лавров.Он напомнил, что в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота на Украине, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма.Отвечая на вопрос представителя британских СМИ, Лавров также подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к планам захватить Гренландию и в Вашингтоне хорошо знают об отсутствии таких планов как у РФ, так и у Китая.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

