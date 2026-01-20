Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: сводка Минобороны России - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/udary-po-ukraine-svodka-minoborony-rossii-1152538519.html
Удары по Украине: сводка Минобороны России
Удары по Украине: сводка Минобороны России - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Удары по Украине: сводка Минобороны России
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетике и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщило министерство обороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T12:22
2026-01-20T12:40
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
новости сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127126593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd0d09dfd609042ce7d955eaf484e312.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетике и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщило министерство обороны РФ во вторник.Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260120/vzryvy-v-kieve-bez-sveta-pochti-shest-tysyach-domov-1152528834.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127126593_222:117:1506:1080_1920x0_80_0_0_6f54e6e2bafd71da55c68d959afa724e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, новости сво, украина
Удары по Украине: сводка Минобороны России

Ударами по Украине поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры

12:22 20.01.2026 (обновлено: 12:40 20.01.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий нажимает кнопку "Залп"
Военнослужащий нажимает кнопку Залп
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетике и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщило министерство обороны РФ во вторник.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", – сказано в сообщении.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Палатка для обогрева в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
09:59
Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
 
Министерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииНовости СВОУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
12:43Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
12:32"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
12:22Удары по Украине: сводка Минобороны России
12:15Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
12:01Электроснабжение на северо-западе Крыма восстановлено
11:54"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
11:44Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма
11:38Кнутом и пряником: как Киев пытался сорвать референдум 1991 года в Крыму
11:23Сосулька упала на машину: как получить компенсацию
11:05Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском
10:47Когда восстановят электроснабжение на северо-западе Крыма
10:34Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье 2:07
10:13Крым – это энергия перемен: Развожаев поздравил крымчан с Днем республики
10:01В Крыму ввели графики временного отключения электричества
09:59Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
09:50"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
09:44В Севастополе сгорел торговый павильон
09:34В Крыму без света Евпатория и два района
09:30Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Лента новостейМолния