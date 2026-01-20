https://crimea.ria.ru/20260120/udary-po-ukraine-svodka-minoborony-rossii-1152538519.html
Удары по Украине: сводка Минобороны России
Удары по Украине: сводка Минобороны России - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Удары по Украине: сводка Минобороны России
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетике и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщило министерство обороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T12:22
2026-01-20T12:22
2026-01-20T12:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетике и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщило министерство обороны РФ во вторник.Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:22 20.01.2026 (обновлено: 12:40 20.01.2026)