"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке

"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке - РИА Новости Крым, 20.01.2026

"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке

Все правила, на которых основывается устраивающий Запад миропорядок, перечеркнуты, идет игра "кто сильнее – тот и прав". Об этом заявил министр иностранных дел... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T11:54

2026-01-20T11:54

2026-01-20T11:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Все правила, на которых основывается устраивающий Запад миропорядок, перечеркнуты, идет игра "кто сильнее – тот и прав". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2025 года.При этом, по словам главы МИД РФ, последствия такой линии ощущают не только государства глобального Юга и глобального Востока. Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Очевидным примером этому является ситуация вокруг Гренландии.Кроме того, о преобладании "права сильного" свидетельствуют грубое вооруженное вторжение США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, захват и вывоз из страны ее законного президента Николаса Мадуро с его супругой, а также угрозы в адрес Кубы и других стран латиноамериканского и Карибского региона, добавил министр.Особенно глубокое беспокойство, по его словам, вызывают откровенные, декларируемые попытки Запада дестабилизировать ситуацию в Иране и сменить режим в этой исламской республике.

