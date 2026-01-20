Рейтинг@Mail.ru
"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке - РИА Новости Крым, 20.01.2026
"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
Все правила, на которых основывается устраивающий Запад миропорядок, перечеркнуты, идет игра "кто сильнее – тот и прав". Об этом заявил министр иностранных дел... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T11:54
2026-01-20T11:54
сергей лавров
мнения
политика
в мире
министерство иностранных дел рф (мид рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Все правила, на которых основывается устраивающий Запад миропорядок, перечеркнуты, идет игра "кто сильнее – тот и прав". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2025 года.При этом, по словам главы МИД РФ, последствия такой линии ощущают не только государства глобального Юга и глобального Востока. Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Очевидным примером этому является ситуация вокруг Гренландии.Кроме того, о преобладании "права сильного" свидетельствуют грубое вооруженное вторжение США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, захват и вывоз из страны ее законного президента Николаса Мадуро с его супругой, а также угрозы в адрес Кубы и других стран латиноамериканского и Карибского региона, добавил министр.Особенно глубокое беспокойство, по его словам, вызывают откровенные, декларируемые попытки Запада дестабилизировать ситуацию в Иране и сменить режим в этой исламской республике.
сергей лавров, мнения, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф)
"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке

Все правила в мировой политике перечеркнуты – Лавров

11:54 20.01.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Все правила, на которых основывается устраивающий Запад миропорядок, перечеркнуты, идет игра "кто сильнее – тот и прав". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2025 года.

"Правила, на которых вроде бы и должен основываться миропорядок, устраивающий Запад, – эти правила все перечеркнуты. Идет игра "кто сильнее – тот и прав", – сказал министр.

При этом, по словам главы МИД РФ, последствия такой линии ощущают не только государства глобального Юга и глобального Востока. Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Очевидным примером этому является ситуация вокруг Гренландии.
"Вокруг этого развиваются такие дискуссии, что в общем-то трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока", – уточнил Лавров.
Кроме того, о преобладании "права сильного" свидетельствуют грубое вооруженное вторжение США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, захват и вывоз из страны ее законного президента Николаса Мадуро с его супругой, а также угрозы в адрес Кубы и других стран латиноамериканского и Карибского региона, добавил министр.
Особенно глубокое беспокойство, по его словам, вызывают откровенные, декларируемые попытки Запада дестабилизировать ситуацию в Иране и сменить режим в этой исламской республике.
