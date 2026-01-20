https://crimea.ria.ru/20260120/simferopol-chastichno-obestochen-1152541336.html
Симферополь частично обесточен
Симферополь частично обесточен - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Симферополь частично обесточен
Ряд улиц и переулков Симферополя остались без света во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T13:37
2026-01-20T13:37
2026-01-20T13:42
новости крыма
симферополь
электросети крыма
электроэнергия
электричество
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bcfd4c542bc7a7dcd4da7b2036ff49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц и переулков Симферополя остались без света во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, сообщили в "Крымэнерго".Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fab9baf1a53b789559ec2382abedda1e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, симферополь, электросети крыма, электроэнергия, электричество, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Симферополь частично обесточен
Частично обесточена столица Крыма
13:37 20.01.2026 (обновлено: 13:42 20.01.2026)