Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. ФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Ставрополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств подготовки террористического акта в отношении военнослужащих Министерства обороны РФ, предотвращенного в декабре 2025 года в Ставрополе, установлен гражданин России, житель Кисловодска Ставропольского края, 1982 года рождения", – сказано в сообщении.По данным ФСБ, мужчина по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная ранее террористка пыталась заминировать автомобиль на автостоянке около воинской части.На месте происшествия найдены пистолет, граната и самодельное взрывное устройство. Как выяснили силовики, ранее злоумышленник занимался сбытом наркотиков.В конце декабря в Ставрополе силовики задержали 18-летнюю студентку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать автомобиль российского офицера, сообщали ранее в Центре общественных связей ФСБ России.
