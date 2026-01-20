Рейтинг@Mail.ru
Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье
Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье
ФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Ставрополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных... РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. ФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Ставрополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств подготовки террористического акта в отношении военнослужащих Министерства обороны РФ, предотвращенного в декабре 2025 года в Ставрополе, установлен гражданин России, житель Кисловодска Ставропольского края, 1982 года рождения", – сказано в сообщении.По данным ФСБ, мужчина по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная ранее террористка пыталась заминировать автомобиль на автостоянке около воинской части.На месте происшествия найдены пистолет, граната и самодельное взрывное устройство. Как выяснили силовики, ранее злоумышленник занимался сбытом наркотиков.В конце декабря в Ставрополе силовики задержали 18-летнюю студентку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать автомобиль российского офицера, сообщали ранее в Центре общественных связей ФСБ России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской областиФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в СевастополеЗавербованная Киевом россиянка планировала убийство сотрудника ОПК
Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. ФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Ставрополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье

ФСБ ликвидировала подозреваемого в подготовке теракта против военных в Ставрополе

10:34 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. ФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Ставрополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств подготовки террористического акта в отношении военнослужащих Министерства обороны РФ, предотвращенного в декабре 2025 года в Ставрополе, установлен гражданин России, житель Кисловодска Ставропольского края, 1982 года рождения", – сказано в сообщении.
По данным ФСБ, мужчина по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная ранее террористка пыталась заминировать автомобиль на автостоянке около воинской части.
"При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", – добавили ФСБ.
На месте происшествия найдены пистолет, граната и самодельное взрывное устройство. Как выяснили силовики, ранее злоумышленник занимался сбытом наркотиков.
В конце декабря в Ставрополе силовики задержали 18-летнюю студентку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать автомобиль российского офицера, сообщали ранее в Центре общественных связей ФСБ России.
