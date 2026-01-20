https://crimea.ria.ru/20260120/gotovivshego-terakt-protiv-voennykh-likvidirovali-na-stavropole-1152531692.html

Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье

Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ставрополь

теракт

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. ФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Ставрополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств подготовки террористического акта в отношении военнослужащих Министерства обороны РФ, предотвращенного в декабре 2025 года в Ставрополе, установлен гражданин России, житель Кисловодска Ставропольского края, 1982 года рождения", – сказано в сообщении.По данным ФСБ, мужчина по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная ранее террористка пыталась заминировать автомобиль на автостоянке около воинской части.На месте происшествия найдены пистолет, граната и самодельное взрывное устройство. Как выяснили силовики, ранее злоумышленник занимался сбытом наркотиков.В конце декабря в Ставрополе силовики задержали 18-летнюю студентку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать автомобиль российского офицера, сообщали ранее в Центре общественных связей ФСБ России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской областиФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в СевастополеЗавербованная Киевом россиянка планировала убийство сотрудника ОПК

