Крым – это энергия перемен: Развожаев поздравил крымчан с Днем республики

Крым – это энергия перемен: Развожаев поздравил крымчан с Днем республики - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Крым – это энергия перемен: Развожаев поздравил крымчан с Днем республики

2026-01-20T10:13

2026-01-20T10:13

2026-01-20T10:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Севастополь и Крым – это два неразрывно связанных региона, для которых Крымский полуостров является общим домом, и для севастопольцев крымчане являются браться. Об этом заявил губернатор Севастополя, поздравляя крымчан с Днем республики.По словам Развожаева, Крым – это не только уникальная природа, но и энергия перемен, "мы стали свидетелями того, как строился монументальный Крымский мост, как трасса "Таврида" связала наши города".Развожаев также отметил, что оба региона объединяет не только география – в 2014 году севастопольцы и крымчане вместе принимали самое важное решение в жизни. Крымским властям он пожалел сил для новых свершений, а братьям-крымчанам процветания и мира.Ранее во вторник, поздравляя крымчан с Днем Республики власти региона напомнили, что дата 20 января 1991 года стала знаковой в новейшей крымской и отечественной истории, подготовила как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума и подтвердила стремление к единению с Россией, а также стала символом гражданской зрелости и ответственности за будущее родной земли.20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый крымский референдум – как это было: видеоКрым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССРВ Крыму назвали значение Переяславской рады

