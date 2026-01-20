https://crimea.ria.ru/20260120/krym--eto-energiya-peremen-razvozhaev-pozdravil-krymchan-s-dnem-respubliki-1152529650.html
Крым – это энергия перемен: Развожаев поздравил крымчан с Днем республики
Власти Севастополя поздравили руководство Крыма и крымчан с Днем республики
10:13 20.01.2026 (обновлено: 10:34 20.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Севастополь и Крым – это два неразрывно связанных региона, для которых Крымский полуостров является общим домом, и для севастопольцев крымчане являются браться. Об этом заявил губернатор Севастополя, поздравляя крымчан с Днем республики.
"Уважаемый Сергей Валерьевич, дорогие крымчане! Поздравляю вас с Днем Республики Крым! Севастополь и Крым – это словно две неразрывные части одного большого сердца. Полуостров для каждого из нас – это общий дом, общая гордость и одна на двоих судьба", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, Крым – это не только уникальная природа, но и энергия перемен, "мы стали свидетелями того, как строился монументальный Крымский мост, как трасса "Таврида" связала наши города".
Развожаев также отметил, что оба региона объединяет не только география – в 2014 году севастопольцы и крымчане вместе принимали самое важное решение в жизни.
"Тот выбор быть дома, в России, стал фундаментом всего, что мы строим сейчас. Это была ответственность не только за себя, но и за то, каким увидят полуостров наши дети", – убежден Развожаев.
Крымским властям он пожалел сил для новых свершений, а братьям-крымчанам процветания и мира.
Ранее во вторник, поздравляя крымчан с Днем Республики
власти региона напомнили, что дата 20 января 1991 года стала знаковой в новейшей крымской и отечественной истории, подготовила как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума и подтвердила стремление к единению с Россией, а также стала символом гражданской зрелости и ответственности за будущее родной земли.
20 января в Крыму отмечают День республики
. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.
