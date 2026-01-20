https://crimea.ria.ru/20260120/rossiya-ne-pozvolit-snova-perevooruzhit-kievskiy-rezhim--lavrov-1152539537.html

Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров

Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Европа и Владимир Зеленский истерично пытаются навязать США концепцию перемирия на Украине, но Россия не может себе позволить снова перевооружить киевский режим. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2025 года.Он отметил, что украинская сторона сейчас находится в очень плохой ситуации, как на линии фронта, так и во внутренней политике, поскольку коррупционные скандалы там затмили многие другие процессы.Лавров также подчеркнул, что гарантии безопасности, о которых "с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира", предусмотрены лишь для нынешнего киевского нацистского режима. И никто в Европе и на Украине не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под контролем Киева, о восстановлении прав русскоязычных граждан, снятии запретов на использование русского языка и деятельность канонической Украинской православной церкви.Министр также отметил, что США на данный момент являются единственной западной страной, которая готова обратиться к задаче устранения первопричин украинского конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – ПутинЗеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФСколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ

