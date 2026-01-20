Рейтинг@Mail.ru
Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/rossiya-ne-pozvolit-snova-perevooruzhit-kievskiy-rezhim--lavrov-1152539537.html
Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
Европа и Владимир Зеленский истерично пытаются навязать США концепцию перемирия на Украине, но Россия не может себе позволить снова перевооружить киевский... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T12:52
2026-01-20T12:52
сергей лавров
россия
коллективный запад
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152539687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9cef4259f461e678faa7935a376977a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Европа и Владимир Зеленский истерично пытаются навязать США концепцию перемирия на Украине, но Россия не может себе позволить снова перевооружить киевский режим. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2025 года.Он отметил, что украинская сторона сейчас находится в очень плохой ситуации, как на линии фронта, так и во внутренней политике, поскольку коррупционные скандалы там затмили многие другие процессы.Лавров также подчеркнул, что гарантии безопасности, о которых "с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира", предусмотрены лишь для нынешнего киевского нацистского режима. И никто в Европе и на Украине не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под контролем Киева, о восстановлении прав русскоязычных граждан, снятии запретов на использование русского языка и деятельность канонической Украинской православной церкви.Министр также отметил, что США на данный момент являются единственной западной страной, которая готова обратиться к задаче устранения первопричин украинского конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – ПутинЗеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФСколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152539687_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_86b4ef90258e9cc7bad4d05858acfc3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, россия, коллективный запад, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров

Европа и Украина истерично пытаются навязать США идею перемирия – Лавров

12:52 20.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Европа и Владимир Зеленский истерично пытаются навязать США концепцию перемирия на Украине, но Россия не может себе позволить снова перевооружить киевский режим. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2025 года.
"Мы видим, как истерично Европа и Зеленский со своей командой пытаются… опять навязать свои концепции, включая, прежде всего, 60-дневное, а то и вечное перемирие… Позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев – мы себе такой роскоши позволить не можем", – сказал глава МИД РФ.
Он отметил, что украинская сторона сейчас находится в очень плохой ситуации, как на линии фронта, так и во внутренней политике, поскольку коррупционные скандалы там затмили многие другие процессы.
Лавров также подчеркнул, что гарантии безопасности, о которых "с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира", предусмотрены лишь для нынешнего киевского нацистского режима. И никто в Европе и на Украине не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под контролем Киева, о восстановлении прав русскоязычных граждан, снятии запретов на использование русского языка и деятельность канонической Украинской православной церкви.
Министр также отметил, что США на данный момент являются единственной западной страной, которая готова обратиться к задаче устранения первопричин украинского конфликта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ
Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
 
Сергей ЛавровРоссияКоллективный ЗападМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
15:59В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже
15:47Напал с кулаками на водителя скорой – в Крыму осудили мужчину
15:43На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу
15:36Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питание
15:26Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
15:16Под Симферополем частично обесточены семь населенных пунктов
14:57На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски
14:41Европа не хочет завершения конфликта на Украине – Лавров
14:28Крымский центр компетенций стал лучшим в России
14:11В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности
14:02Евпатория снова частично обесточена
13:48В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда
13:37Симферополь частично обесточен
13:26Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию
13:03Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах
12:52Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
12:43Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
12:32"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
12:22Удары по Украине: сводка Минобороны России
Лента новостейМолния