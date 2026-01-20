https://crimea.ria.ru/20260120/obestocheny-neskolko-naselennykh-punktov-v-bakhchisarayskom-rayone-1152539205.html
Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроснабжения во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T12:43
2026-01-20T12:43
2026-01-20T12:47
бахчисарайский район
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
электроэнергия
электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535832_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af2e71e8dc3a30804155467800d27b46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроснабжения во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".В течение трех часов электроснабжение будет восстановлено, подчеркнули в "Крымэнерго".Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535832_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_23e1a30588cd92f15fe9956bf28105b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахчисарайский район, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии
Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
В Крыму обесточены несколько населенных пунктов Бахчисарайского района
12:43 20.01.2026 (обновлено: 12:47 20.01.2026)