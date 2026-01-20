https://crimea.ria.ru/20260120/obestocheny-neskolko-naselennykh-punktov-v-bakhchisarayskom-rayone-1152539205.html

Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе

Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе

Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроснабжения во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T12:43

2026-01-20T12:43

2026-01-20T12:47

бахчисарайский район

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

электроэнергия

электричество

электросети крыма

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535832_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af2e71e8dc3a30804155467800d27b46.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроснабжения во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".В течение трех часов электроснабжение будет восстановлено, подчеркнули в "Крымэнерго".Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарайский район, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии