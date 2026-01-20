Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе

Рейтинг@Mail.ru
Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроснабжения во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроснабжения во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".В течение трех часов электроснабжение будет восстановлено, подчеркнули в "Крымэнерго".Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
12:43 20.01.2026 (обновлено: 12:47 20.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроснабжения во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Бахчисарайский район, населенные пункты частично: Куйбышево, Малое Садовое, Большое Садовое, Танковое, Новоульяновка", – проинформировали энергетики.

В течение трех часов электроснабжение будет восстановлено, подчеркнули в "Крымэнерго".
Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
