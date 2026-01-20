Рейтинг@Mail.ru
Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма
Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма
Молодая женщина и двое детей пострадали в ДТП в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Молодая женщина и двое детей пострадали в ДТП в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре республики.Авария произошла 20 января на автодороге Бондаренко-Войково."По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan 2004 года рождения не справилась с управлением и допустила выезд за пределы дороги, где автомобиль перевернулся", - говорится в сообщении. Прокуратура Крыма контролирует ход проведения проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма

В Ленинском районе Крыма в ДТП пострадали двое маленьких детей и молодая женщина

11:44 20.01.2026
 
© Прокуратура КрымаДТП в Ленинском районе Крыма
ДТП в Ленинском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Молодая женщина и двое детей пострадали в ДТП в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Авария произошла 20 января на автодороге Бондаренко-Войково.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan 2004 года рождения не справилась с управлением и допустила выезд за пределы дороги, где автомобиль перевернулся", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадала девушка, находящаяся за рулем, и два малолетних пассажира 2017 и 2024 годов рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Прокуратура Крыма контролирует ход проведения проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Местами снежные заносы: актуальная обстановка на дорогах Крыма
20 человек пострадали в ДТП в Крыму
Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида"
 
Ситуация на дорогах Крыма
 
Лента новостейМолния