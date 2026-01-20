https://crimea.ria.ru/20260120/dvoe-detey-i-zhenschina-postradali-v-dtp-na-vostoke-kryma-1152533699.html
Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма
2026-01-20T11:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Молодая женщина и двое детей пострадали в ДТП в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре республики.Авария произошла 20 января на автодороге Бондаренко-Войково."По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan 2004 года рождения не справилась с управлением и допустила выезд за пределы дороги, где автомобиль перевернулся", - говорится в сообщении. Прокуратура Крыма контролирует ход проведения проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Местами снежные заносы: актуальная обстановка на дорогах Крыма20 человек пострадали в ДТП в КрымуЛегковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида"
Новости
