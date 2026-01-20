https://crimea.ria.ru/20260120/vzryvy-v-kieve-bez-sveta-pochti-shest-tysyach-domov-1152528834.html
Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
Более 5,6 тысяч домов в Киеве остались без света после ночных взрывов в украинской столице. Об этом утром во вторник сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 5,6 тысяч домов в Киеве остались без света после ночных взрывов в украинской столице. Об этом утром во вторник сообщил мэр города Виталий Кличко.Кроме того, по его словам, перебои со светом и водоснабжением происходят на левом берегу Киева. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине нет света в шести областяхЖителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в суткиЖгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве
