https://crimea.ria.ru/20260120/vzryvy-v-kieve-bez-sveta-pochti-shest-tysyach-domov-1152528834.html

Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов

Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов

Более 5,6 тысяч домов в Киеве остались без света после ночных взрывов в украинской столице. Об этом утром во вторник сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T09:59

2026-01-20T09:59

2026-01-20T09:59

киев

виталий кличко

удары по украине

украина

новости сво

энергосистема украины

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152528977_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2f24f3963fe7798b165198352e291b09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 5,6 тысяч домов в Киеве остались без света после ночных взрывов в украинской столице. Об этом утром во вторник сообщил мэр города Виталий Кличко.Кроме того, по его словам, перебои со светом и водоснабжением происходят на левом берегу Киева. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине нет света в шести областяхЖителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в суткиЖгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, виталий кличко, удары по украине, украина, новости сво, энергосистема украины, новости