Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
Более 5,6 тысяч домов в Киеве остались без света после ночных взрывов в украинской столице. Об этом утром во вторник сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T09:59
2026-01-20T09:59
киев
виталий кличко
удары по украине
украина
новости сво
энергосистема украины
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 5,6 тысяч домов в Киеве остались без света после ночных взрывов в украинской столице. Об этом утром во вторник сообщил мэр города Виталий Кличко.Кроме того, по его словам, перебои со светом и водоснабжением происходят на левом берегу Киева. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине нет света в шести областяхЖителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в суткиЖгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве
киев
украина
Новости
киев, виталий кличко, удары по украине, украина, новости сво, энергосистема украины, новости
Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов

В Киеве без света остались более 5,6 тысяч домов - Кличко

09:59 20.01.2026
 
© REUTERS / Thomas PeterПалатка для обогрева в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 5,6 тысяч домов в Киеве остались без света после ночных взрывов в украинской столице. Об этом утром во вторник сообщил мэр города Виталий Кличко.

"После этой атаки на столицу без тепла 5635 многоэтажек. На вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла вследствие повреждений критическо