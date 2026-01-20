Рейтинг@Mail.ru
"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Галина Овсянникова. "Совет мира", создание которого инициирует президент США Дональд Трамп, вряд ли поможет урегулированию в Газе, но, по плану американского лидера, должен в итоге заменить Организацию Объединенных Наций. При этом Трамп пытается объединить в рамках новой организации как можно больше стран, чтобы закрепить лидерство США. Такое мнение РИА Новости Крым выразил историк и политолог Андрей Никифоров."Я лично скептически отношусь к возможности "Совета мира" что-то реальное сделать в долгосрочной перспективе по Газе – этот конфликт долгоиграющий и вряд ли его решение пока возможно. Однако нужно понимать, что новая организация хоть и создается вроде бы для урегулирования в Газе, но может оказаться конкурентом ООН. Попыток создать подобные организации будет по всей видимости еще несколько. Трамп инициировал одну из них, хотя, думаю, не самую удачную и перспективную", – считает Никифоров.По его мнению, появление подобного замысла еще раз подтверждает: ООН себя исчерпала, ее эффективность очень давно вызывает большие сомнения. В этой связи Трамп понимает необходимость создания другой универсальной организации и пытается выстроить ее под собственным руководством."Собственно, Газа – это первый толчок, который используется, чтобы организовать нечто подобное. Но ради одной только Газы затевать такое совершено не имеет смысла. Понятно, что если все сложится и заработает, то это будет приложено и к другим точкам", – говорит политолог.При этом, по мнению Никифорова, одна из главных идей Трамп состоит в восстановлении мирового господства Штатов. Поэтому инициируемый им "Совет мира" должен объединить как можно больше государств, в том числе европейских."Совет мира" создается в рамках мирного плана США в Газе. По задумке Вашингтона, он будет управлять восстановлением сектора и мобилизует международные средства. Каждому из членов совета предлагается отвечать за определенное направление. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин также получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Также США предложили присоединиться к нему и другим мировым лидерам.При этом СМИ ранее сообщили, что Франция намерена отклонить соответствующее приглашение Трампа. Якобы это объясняется тем, что Макрон боится снижения влияния ООН. В ответ Трамп пригрозил Франции введением новых пошлин, которые заставят его европейского коллегу пересмотреть возможность участия в "Совете".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир в Газе: почему Трамп его не добьется"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход МакронаВ Крыму раскрыли реальный план Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Галина Овсянникова. "Совет мира", создание которого инициирует президент США Дональд Трамп, вряд ли поможет урегулированию в Газе, но, по плану американского лидера, должен в итоге заменить Организацию Объединенных Наций. При этом Трамп пытается объединить в рамках новой организации как можно больше стран, чтобы закрепить лидерство США. Такое мнение РИА Новости Крым выразил историк и политолог Андрей Никифоров.
"Я лично скептически отношусь к возможности "Совета мира" что-то реальное сделать в долгосрочной перспективе по Газе – этот конфликт долгоиграющий и вряд ли его решение пока возможно. Однако нужно понимать, что новая организация хоть и создается вроде бы для урегулирования в Газе, но может оказаться конкурентом ООН. Попыток создать подобные организации будет по всей видимости еще несколько. Трамп инициировал одну из них, хотя, думаю, не самую удачную и перспективную", – считает Никифоров.
По его мнению, появление подобного замысла еще раз подтверждает: ООН себя исчерпала, ее эффективность очень давно вызывает большие сомнения. В этой связи Трамп понимает необходимость создания другой универсальной организации и пытается выстроить ее под собственным руководством.
"Собственно, Газа – это первый толчок, который используется, чтобы организовать нечто подобное. Но ради одной только Газы затевать такое совершено не имеет смысла. Понятно, что если все сложится и заработает, то это будет приложено и к другим точкам", – говорит политолог.
При этом, по мнению Никифорова, одна из главных идей Трамп состоит в восстановлении мирового господства Штатов. Поэтому инициируемый им "Совет мира" должен объединить как можно больше государств, в том числе европейских.
"Трамп видит себя императором мира. Это значит, среди его подданных должны быть заметные фигуры. Потому что из всякого рода Прибалтик невозможно себе набрать такую свиту, которую кто-либо воспринимал бы всерьез. Поэтому Трамп давит на французского президента Эммануэля Макрона. А Макрон видит себя не столько в свите, сколько в президиуме, где ему место явно не забронировано. В этом и заключается их противостояние, в котором Трамп все же, скорее всего, возьмет верх", – считает эксперт.
"Совет мира" создается в рамках мирного плана США в Газе. По задумке Вашингтона, он будет управлять восстановлением сектора и мобилизует международные средства. Каждому из членов совета предлагается отвечать за определенное направление. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин также получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Также США предложили присоединиться к нему и другим мировым лидерам.
При этом СМИ ранее сообщили, что Франция намерена отклонить соответствующее приглашение Трампа. Якобы это объясняется тем, что Макрон боится снижения влияния ООН. В ответ Трамп пригрозил Франции введением новых пошлин, которые заставят его европейского коллегу пересмотреть возможность участия в "Совете".
