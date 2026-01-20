https://crimea.ria.ru/20260120/kogda-vosstanovyat-elektrosnabzhenie-na-severo-zapade-kryma-1152532128.html
Когда восстановят электроснабжение на северо-западе Крыма
Когда восстановят электроснабжение на северо-западе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Восстановить подачу электроэнергии в четырех районах Крыма и Евпатории планируют в течение двух часов. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.Ранее сообщалось, что два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Также без света из-за аварии остались потребители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов.Гоцанюк заверил, что энергетики работают в усиленном режиме.Власти региона просят жителей с пониманием отнестись к произошедшему, сохранять спокойствие, а также по возможности минимизировать использование мощных электроприборов сразу после того, как в домах появится электричество, чтобы избежать повторных перегрузок сети.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим вводят графики отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на три дня ограничат уличное освещение – причинаВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
10:47 20.01.2026 (обновлено: 10:57 20.01.2026)