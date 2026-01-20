https://crimea.ria.ru/20260120/elektrosnabzhenie-na-severo-zapade-kryma-vosstanovleno-1152534755.html

Электроснабжение на северо-западе Крыма восстановлено

Электроснабжение на северо-западе Крыма восстановлено - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Электроснабжение на северо-западе Крыма восстановлено

20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в четыре района Крыма и Евпатории восстановили. Об этом заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.Ранее во вторник сообщалось, что энергетики работают в усиленном режиме для восстановлении подачи электроэнергии на северо-западе полуострова.По информации Гоцанюка, подача электроэнергии стабилизирована во всех ранее обесточенных населенных пунктах Джанкойского, Сакского, Раздольненского, Советского районов, а также в городе Евпатория.Ранее сообщалось, что два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Также без света из-за аварии остались потребители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение

