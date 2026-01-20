Электроснабжение на северо-западе Крыма восстановлено
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в четыре района Крыма и Евпатории восстановили. Об этом заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Ранее во вторник сообщалось, что энергетики работают в усиленном режиме для восстановлении подачи электроэнергии на северо-западе полуострова.
"Электроснабжение всех населенных пунктов, пострадавших в результате технологических нарушений в сетях энергоснабжения, полностью восстановлено. В ходе аварийно-восстановительных работ суммарно введено в действие 50 МВт мощности", – проинформировал глава правительства.
По информации Гоцанюка, подача электроэнергии стабилизирована во всех ранее обесточенных населенных пунктах Джанкойского, Сакского, Раздольненского, Советского районов, а также в городе Евпатория.
Ранее сообщалось, что два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Также без света из-за аварии остались потребители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов.
Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
