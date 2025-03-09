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Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина
9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-09T07:41
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видео
новости
визуал
общество
космос
юрий гагарин
крым
россия
история
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9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в декабре того же года написал заявление с просьбой зачислить его в группу космонавтов, которая была создана в марте 1960 года.12 апреля 1961 года ему было суждено стать первооткрывателем космоса. Проведя 108 минут на околоземной орбите в корабле "Восток-1", Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космическое пространство и стал героем для всего мира и на все времена. О том, каким он парнем был - в видео РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Поехали!". Кадры из архива ко дню рождения Юрия Гагарина
"Поехали!". Кадры из архива ко дню рождения Юрия Гагарина
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видео, новости, визуал, общество, космос, юрий гагарин, крым, россия, история, видео
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина
9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в декабре того же года написал заявление с просьбой зачислить его в группу космонавтов, которая была создана в марте 1960 года.
2025-03-09T07:41
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Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина

День рождения Гагарина: первому космонавту планеты исполнился бы 91 год

07:41 09.03.2025
 
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9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в декабре того же года написал заявление с просьбой зачислить его в группу космонавтов, которая была создана в марте 1960 года.
12 апреля 1961 года ему было суждено стать первооткрывателем космоса. Проведя 108 минут на околоземной орбите в корабле "Восток-1", Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космическое пространство и стал героем для всего мира и на все времена. О том, каким он парнем был - в видео РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВидеоНовостиВизуалОбществокосмосЮрий ГагаринКрымРоссияИстория
 
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