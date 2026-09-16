https://crimea.ria.ru/20260916/obraschenie-putina-i-otmena-zapreta-na-razmeschenie-detey-v-arteke--glavnoe-1159436907.html

Обращение Путина и отмена запрета на размещение детей в "Артеке" – главное

Обращение Путина и отмена запрета на размещение детей в "Артеке" – главное - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Обращение Путина и отмена запрета на размещение детей в "Артеке" – главное

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих выборов в Госдуму. Междунаро"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T22:51

2026-09-16T22:51

2026-09-16T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих выборов в Госдуму. Междунаро"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя. ВС России ударили по автопроизводству в Киеве. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации Дании. Переводчицу книг русского писателя Федора Достоевского для Южной Кореи Ким Чжон А.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымОбращение Путина в преддверии выборовПрезидент России Владимир Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих выборов в Госдуму.Избирательная кампания, которая сейчас проходит в России, значимая и во многом определяющая. Голос каждого избирателя имеет значение. Участие в выборах является общим вкладом в победу в специальной военной операции, сказал президент.И подчеркнул, участие в выборах – общий вклад граждан в победу России.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Позже стало известно, что выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года."Артек" вновь открывает свои двериВ Крыму отменили запрет на размещение детей в МДЦ "Артек", а также в спортивных базах для участия в физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики Сергей Аксенов, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Как сообщалось, 22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.Также с 22 июня был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек".Позже в Крыму запретили все спортивные мероприятия в целях безопасности. Спортшколам временные меры рекомендовали использовать для методологической, организационной и документальной работы.Лавров высказался о войне с ЕвропойЕсли Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он добавил, для России урегулирование ситуации на Украине предполагает выполнение задач, которые были поставлены в начале СВО и которые нацелены на устранение первопричин кризиса, в числе которых планы приблизить НАТО к границам России.Лавров также заявил, что Россия не подрывала роль доллара в мировой экономике и готова была и дальше его использовать, если бы те, кто эмитирует эту валюту, сохранили свои обязательства. Он напомнил, что еще 20-25 лет назад руководство США заявляло, что доллар - это не американская собственность, а "всемирное благо", и все должны им пользоваться, независимо от страны и правительства.Удары по УкраинеВ ночь на среду российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты ВСУ в Киеве и Одесской области. В результате удара российской армии были поражены промышленные предприятия и морское судно.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 50 боевиков.Белоусов наградил командира корветаМинистр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный" медалью "За боевые отличия" за умелые и решительные действия при предотвращении провокации вертолетом военно-воздушных сил Дании.14 сентября корвет "Сообразительный" Балтийского флота выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря, обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет типа Fennec ВВС Дании. Командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты.Южнокорейская переводчица попала в "Миротворец"*Переводчицу книг русского писателя Федора Достоевского для Южной Кореи Ким Чжон А внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"* с формулировкой "за распространение российской пропаганды" и публичную поддержку СВО.Переводчица рассказала, что любит произведения Достоевского с восемнадцати лет и посвятила их изучению значительную часть своей жизни. Она добавила, что не занимает никакой политической позиции и не поддерживает какую-то определенную сторону."Поэтому новость о том, что мое имя оказалось в базе лиц, которых считают враждебно настроенными по отношению к Украине, глубоко меня потрясло. Я не являюсь политическим деятелем", - сказала она.* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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главное за день, политика, владимир путин (политик), сергей лавров, россия, европа, новости, крым