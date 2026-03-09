Рейтинг@Mail.ru
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина
9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в... РИА Новости Крым, 09.03.2026
9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в декабре того же года написал заявление с просьбой зачислить его в группу космонавтов, которая была создана в марте 1960 года.12 апреля 1961 года ему было суждено стать первооткрывателем космоса. Проведя 108 минут на околоземной орбите в корабле "Восток-1", Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космическое пространство и стал героем для всего мира и на все времена. О том, каким он парнем был – в видео РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина
9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в декабре того же года написал заявление с просьбой зачислить его в группу космонавтов, которая была создана в марте 1960 года.
Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина

День рождения Гагарина: первому космонавту планеты исполнилось бы 92 года

9 марта 1934 года родился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Он впервые сел за штурвал в 1955 году, к октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов, а в декабре того же года написал заявление с просьбой зачислить его в группу космонавтов, которая была создана в марте 1960 года.
12 апреля 1961 года ему было суждено стать первооткрывателем космоса. Проведя 108 минут на околоземной орбите в корабле "Восток-1", Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космическое пространство и стал героем для всего мира и на все времена. О том, каким он парнем был – в видео РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
