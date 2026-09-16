https://crimea.ria.ru/20260916/ot-khanzhonkova--imperatoru-rossii-unikalnyy-eksponat-v-tsentralnom-muzee-tavridy-1159441243.html

От Ханжонкова – императору России: уникальный экспонат в Центральном музее Тавриды

От Ханжонкова – императору России: уникальный экспонат в Центральном музее Тавриды - РИА Новости Крым, 16.09.2026

От Ханжонкова – императору России: уникальный экспонат в Центральном музее Тавриды

В Центральном музее Тавриды временно демонстрируют Подарочный памятный альбом "Оборона Севастополя 1854 - 1855", с дарственной надписью Российскому самодержцу. РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T23:21

2026-09-16T23:21

2026-09-16T23:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Центральном музее Тавриды временно демонстрируют Подарочный памятный альбом "Оборона Севастополя 1854 - 1855", с дарственной надписью Российскому самодержцу.16 сентября в музее состоялось открытие капсульной выставки альбома, с дарственной надписью от кинопроизводителя Александра Ханжонкова. Альбом был изготовлен в единственном экземпляре специально для Николая II в Московской типографии "Товарищество скоропечатания Левенсона - одного из виднейших российских деятелей печатного дела начала ХХ века. Выставка посвящена двум юбилеям: 170-летию окончания Крымской (Восточной) войны 1853 – 1856 гг. и 115-летию культовой кинокартины."Его Императорскому Величеству с глубоким благоговением подносит фабрикант кинемо-картин Подъесаул в отставке Войска Донского А. Ханжонков", - гласит надпись на альбоме.Подарочный альбом был преподнесен императору Николаю II после премьерного показа кинофильма "Оборона Севастополя" Императорской фамилии в Ливадийском дворце 26 октября 1911 года.Для оформления альбома была сварена специальная тонированная бумага "верже", для форзаца использован муаровый шелк, шелковые ляссе сделаны в виде Георгиевской ленты, обложка обтянута телячьей кожей и украшена специально отлитыми накладными деталями – Георгиевским крестом и цифрами, рассказали в музее.Альбом включает в себя двенадцать цветных иллюстраций: кадров из фильма, напечатанных фототипическим способом и раскрашенных вручную акварельными красками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музы, вдохновленные Крымской войной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный музей тавриды, выставка, симферополь, новости крыма, крым, история, культура