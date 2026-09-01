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Какой сегодня праздник: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Какой сегодня праздник: 17 сентября
Какой сегодня праздник: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Какой сегодня праздник: 17 сентября
В этот день в Белоруссии отмечают День народного единства. В историю 17 сентября вошел как день открытия седьмого спутника Сатурна, первого в мире показа кино... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T00:00
2026-09-17T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В этот день в Белоруссии отмечают День народного единства. В историю 17 сентября вошел как день открытия седьмого спутника Сатурна, первого в мире показа кино со звуком и создания советского ядерного полигона на Новой Земле. А еще в этот день родились русский ученый-самоучка Константин Циолковский, знаменитый доктор Боткин и российский оскароносный режиссер и актер Владимир Меньшов.Что празднуют в мире17 сентября 1939 года Красная Армия вступила на территорию Польши в соответствии с Секретным протоколом к Договору о ненападении между СССР и Германией. Протокол этот фактически разграничивал зоны влияния между двумя странами. Для Советского Союза результатом похода стало присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Для Белорусской ССР, фактически – воссоединение после раздела территории по условиям Рижского договора, когда западные земли Белоруссии отошли к Польше. В честь этого события в 2021 году президент Белоруссии Александр Лукашенко учредил новый праздник – День народного единства, который теперь отмечают 17 сентября.Весь православный мир 17 сентября отмечает праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Сюжет этой иконы восходит к описанному в Ветхом Завете несгораемому кусту, который увидел пророк Моисей во время выпаса овец. Из огня пророку явился ангел и повелел вывести христиан из Египта. Сегодня эта икона считается покровительницей пожарных, а также оберегом от пожаров и молний.Еще сегодня отмечают Всемирный день безопасности пациентов и День тур-менеджера. Именины у Моисея, Феодора, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана, Григория.Знаменательные событияВ 1789 году английский астроном Уильям Гершель, наблюдая за Сатурном, обнаружил седьмой его спутник. Спустя 58 лет сын первооткрывателя Джон Гершель назвал спутник в честь древнегреческого гиганта Мимаса.В 1922 году в Берлине во дворце кино "Альгамбра" состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку. Зрителям продемонстрировали экранизацию пьесы "Поджигатель" голландского писателя Германа Гейерманса. В этот же день в Москве начало вещать "Радио Москва", которое воспроизвело первый радиоконцерт.В 1954 году на архипелаге Новая Земля открыт советский ядерный полигон с центром в Белушьей Губе. С 1955 по 1990 годы на полигоне было произведено 132 ядерных взрыва, 87 из них в воздухе, три – под водой и 42 – под землей. В 1961 году именно на этом полигоне взорвали мощнейший в истории водородный заряд – 58-мегатонную "Царь-бомбу".В 1973 году в Советском Союзе вышел в широкий прокат фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".Кто родилсяВ 1832 году родился Сергей Боткин, знаменитый русский врач-терапевт, патолог и физиолог, создатель учения об организме как о едином целом. Впервые описал вирусный гепатит А, который впоследствии стали называть болезнью Боткина. Кроме того, занимался изучением курортного лечения, исследовав роль Южного берега Крыма в этой области.В 1854 году родился американский автоинженер и механик Дэвид Бьюик. Свой первый автомобиль построил в 1901 году, впоследствии основал компанию Buick Motor Car Company.В 1857 году родился знаменитый русский ученый Константин Циолковский, сторонник и пропагандист идеи освоения космического пространства. Разрабатывал теоретические вопросы космонавтики, аэронавтики и ракетодинамики. Спроектировал управляемый аэростат – дирижабль, аэроплан, аэродинамические весы, создал первую в России аэродинамическую лабораторию. Кроме этого, является автором ряда философских и научно-фантастических произведений.В 1935 году родился американский писатель Кен Кизи, одна из основных фигур поколения хиппи. Мировую славу ему принес роман "Пролетая над гнездом кукушки".В 1939 году родился советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Являлся лауреатом нескольких государственных премий, а также обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". На его счету более 110 кинокартин, в том числе признанные шедевры советской классики – "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Если враг не сдается…".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, россия, история, культура, кино
Какой сегодня праздник: 17 сентября

Что празднуют в России и в мире 17 сентября

00:00 17.09.2026
 
© http://crif.in.ua/Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (Киностудия "Мосфильм», 1973 год). Режиссер Леонид Гайдай.
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию (Киностудия Мосфильм», 1973 год). Режиссер Леонид Гайдай.
© http://crif.in.ua/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В этот день в Белоруссии отмечают День народного единства. В историю 17 сентября вошел как день открытия седьмого спутника Сатурна, первого в мире показа кино со звуком и создания советского ядерного полигона на Новой Земле. А еще в этот день родились русский ученый-самоучка Константин Циолковский, знаменитый доктор Боткин и российский оскароносный режиссер и актер Владимир Меньшов.

Что празднуют в мире

17 сентября 1939 года Красная Армия вступила на территорию Польши в соответствии с Секретным протоколом к Договору о ненападении между СССР и Германией. Протокол этот фактически разграничивал зоны влияния между двумя странами. Для Советского Союза результатом похода стало присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Для Белорусской ССР, фактически – воссоединение после раздела территории по условиям Рижского договора, когда западные земли Белоруссии отошли к Польше. В честь этого события в 2021 году президент Белоруссии Александр Лукашенко учредил новый праздник – День народного единства, который теперь отмечают 17 сентября.
Весь православный мир 17 сентября отмечает праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Сюжет этой иконы восходит к описанному в Ветхом Завете несгораемому кусту, который увидел пророк Моисей во время выпаса овец. Из огня пророку явился ангел и повелел вывести христиан из Египта. Сегодня эта икона считается покровительницей пожарных, а также оберегом от пожаров и молний.
Еще сегодня отмечают Всемирный день безопасности пациентов и День тур-менеджера.
Именины у Моисея, Феодора, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана, Григория.

Знаменательные события

В 1789 году английский астроном Уильям Гершель, наблюдая за Сатурном, обнаружил седьмой его спутник. Спустя 58 лет сын первооткрывателя Джон Гершель назвал спутник в честь древнегреческого гиганта Мимаса.
В 1922 году в Берлине во дворце кино "Альгамбра" состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку. Зрителям продемонстрировали экранизацию пьесы "Поджигатель" голландского писателя Германа Гейерманса. В этот же день в Москве начало вещать "Радио Москва", которое воспроизвело первый радиоконцерт.
В 1954 году на архипелаге Новая Земля открыт советский ядерный полигон с центром в Белушьей Губе. С 1955 по 1990 годы на полигоне было произведено 132 ядерных взрыва, 87 из них в воздухе, три – под водой и 42 – под землей. В 1961 году именно на этом полигоне взорвали мощнейший в истории водородный заряд – 58-мегатонную "Царь-бомбу".
В 1973 году в Советском Союзе вышел в широкий прокат фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

Кто родился

В 1832 году родился Сергей Боткин, знаменитый русский врач-терапевт, патолог и физиолог, создатель учения об организме как о едином целом. Впервые описал вирусный гепатит А, который впоследствии стали называть болезнью Боткина. Кроме того, занимался изучением курортного лечения, исследовав роль Южного берега Крыма в этой области.
В 1854 году родился американский автоинженер и механик Дэвид Бьюик. Свой первый автомобиль построил в 1901 году, впоследствии основал компанию Buick Motor Car Company.
В 1857 году родился знаменитый русский ученый Константин Циолковский, сторонник и пропагандист идеи освоения космического пространства. Разрабатывал теоретические вопросы космонавтики, аэронавтики и ракетодинамики. Спроектировал управляемый аэростат – дирижабль, аэроплан, аэродинамические весы, создал первую в России аэродинамическую лабораторию. Кроме этого, является автором ряда философских и научно-фантастических произведений.
В 1935 году родился американский писатель Кен Кизи, одна из основных фигур поколения хиппи. Мировую славу ему принес роман "Пролетая над гнездом кукушки".
В 1939 году родился советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Являлся лауреатом нескольких государственных премий, а также обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". На его счету более 110 кинокартин, в том числе признанные шедевры советской классики – "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Если враг не сдается…".
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