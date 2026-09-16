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Аксенов и Развожаев обсудили с министром энергетики РФ подготовку Крыма к зиме

Аксенов и Развожаев обсудили с министром энергетики РФ подготовку Крыма к зиме - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Аксенов и Развожаев обсудили с министром энергетики РФ подготовку Крыма к зиме

Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T20:39

2026-09-16T20:39

2026-09-16T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в условиях ведения боевых действий. Об этом он написал на своей странице в мессенджере МАКС:Аксенов также подчеркнул, что все необходимые задачи выполняются по личному поручению главы государства и находятся на контроле Администрации президента России.Также Сергей Цивилев обсудил с главой Севастополя Михаилом Развожаевым подготовку города к зиме. "Было отмечено, что на особом контроле находится степень готовности объектов электро-, тепло- и водоснабжения, обеспеченность необходимыми ресурсами и материалами, а также вопросы оперативного реагирования городских служб на возможные внештатные ситуации", - сообщил Развожаев в МАКС.И подчеркнул, что отдельно был рассмотрен вопрос топливообеспечения региона. В частности, обсуждалось дальнейшее наращивание объемов поставок субсидированного топлива в Севастополь. "Необходимо заранее обеспечить готовность энергетической и коммунальной инфраструктуры Севастополя, подготовить резервы сил и средств, а также определить четкий порядок взаимодействия всех служб. Министерство энергетики держит на особом контроле ситуацию в Севастополе и оказывает городу всю необходимую помощь, в том числе связанную с поставками топлива. Мы продолжим последовательно решать возникающие вопросы, чтобы энергетический комплекс и системы жизнеобеспечения были полностью готовы к работе", – подчеркнул Сергей Цивилев. "Подготовка Севастополя к осенне-зимнему периоду идет по плану. Особое внимание в нашем прифронтовом городе уделяем надежности систем электро-, тепло- и водоснабжения, готовности аварийных бригад и наличию резерва оборудования и топлива. Отдельно контролируем подготовку многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Все службы должны быть готовы не только к штатной работе, но и к оперативной ликвидации возможных аварий и повреждений", - сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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