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Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
Мошенники рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности. Об новой схеме... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T21:46
2026-09-16T21:46
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
кибербезопасность
киберпреступность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Мошенники рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности. Об новой схеме аферистов предупредили в МВД, пишет РИА Новости.Перейдя по ссылке, человек попадает на фальшивый сайт, где у него запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другие персональные данные.Полиция в очередной раз предупреждает россиян не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковские данные на сторонних сайтах и не передавать никому пароли и коды из СМС. А если речь идет о карте ребенка, то необходимо позвонить в банк через официальное приложение.Ранее сообщалось, что мошенники в канун выборов в России придумали новую схему обмана. Аферисты представляются сотрудниками избирательных комиссий или "домовых служб" и предлагают гражданам "подтвердить участие в выборах". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиянИнвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млнРоссиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами "из налоговой"
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РИА Новости Крым
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96
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60
мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, кибербезопасность, киберпреступность, новости
Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков

В МВД рассказали о новой мошеннической схеме в отношении родителей подростков

21:46 16.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСмартфон
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© РИА Новости . Игорь Руссак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Мошенники рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности. Об новой схеме аферистов предупредили в МВД, пишет РИА Новости.
Перейдя по ссылке, человек попадает на фальшивый сайт, где у него запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другие персональные данные.
Полиция в очередной раз предупреждает россиян не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковские данные на сторонних сайтах и не передавать никому пароли и коды из СМС. А если речь идет о карте ребенка, то необходимо позвонить в банк через официальное приложение.
Ранее сообщалось, что мошенники в канун выборов в России придумали новую схему обмана. Аферисты представляются сотрудниками избирательных комиссий или "домовых служб" и предлагают гражданам "подтвердить участие в выборах".
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