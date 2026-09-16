https://crimea.ria.ru/20260916/moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-roditeley-podrostkov-1159381624.html

Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков

Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков

Мошенники рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности. Об новой схеме... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T21:46

2026-09-16T21:46

2026-09-16T21:46

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

кибербезопасность

киберпреступность

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110026/71/1100267155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_470659f335993c3866e01c366cc1ff44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Мошенники рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности. Об новой схеме аферистов предупредили в МВД, пишет РИА Новости.Перейдя по ссылке, человек попадает на фальшивый сайт, где у него запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другие персональные данные.Полиция в очередной раз предупреждает россиян не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковские данные на сторонних сайтах и не передавать никому пароли и коды из СМС. А если речь идет о карте ребенка, то необходимо позвонить в банк через официальное приложение.Ранее сообщалось, что мошенники в канун выборов в России придумали новую схему обмана. Аферисты представляются сотрудниками избирательных комиссий или "домовых служб" и предлагают гражданам "подтвердить участие в выборах". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиянИнвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млнРоссиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами "из налоговой"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, кибербезопасность, киберпреступность, новости