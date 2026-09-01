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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T00:01
2026-09-17T00:01
2026-09-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...17, днем потеплеет до +22...25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо- восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +17; днем +22…26, в горах +14…19", - уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...17, днем потеплеет до +22...25.
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