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Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...17, днем потеплеет до +22...25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 17.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТепе-Кермен
Тепе-Кермен - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо- восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +17; днем +22…26, в горах +14…19", - уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...17, днем потеплеет до +22...25.
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 17 сентября
23:21От Ханжонкова – императору России: уникальный экспонат в Центральном музее Тавриды
22:51Обращение Путина и отмена запрета на размещение детей в "Артеке" – главное
22:40В Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков
22:34В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
22:10В Крыму в 12 МФЦ установили генераторы
21:59Отбой тревоги звучит в Севастополе в третий раз за день
21:46Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
21:27Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 дронов
21:23Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России
21:15В России создадут семь "суперколоний"
21:14Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином
20:44В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью
20:39Аксенов и Развожаев обсудили с министром энергетики РФ подготовку Крыма к зиме
20:32В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
20:3168 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:20В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек
20:15Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
20:03Потешная рота крымских амазонок: правда и вымыслы
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