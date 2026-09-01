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Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T00:01

2026-09-17T00:01

2026-09-17T00:01

погода

погода в крыму

крым

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крымский гидрометцентр

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ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...17, днем потеплеет до +22...25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

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феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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