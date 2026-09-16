Рейтинг@Mail.ru
Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260916/pochti-19-tysyachi-kamer-videonablyudeniya-ustanovili-v-simferopole-1159438158.html
Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
На территории Симферополя установлены почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения. Они помогают обеспечивать безопасность в городе. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T20:15
2026-09-16T20:15
симферополь
видеонаблюдение
городская среда
администрация симферополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122230178_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1c65811f8bcdb437d5746b24bc3cf84f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На территории Симферополя установлены почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения. Они помогают обеспечивать безопасность в городе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.В администрации подчеркнули, система видеонаблюдения помогает в обеспечении порядка в городе, способствует пресечению и раскрытию правонарушений. Когда сотрудники ЕДДС фиксируют признаки правонарушений, информация передается в службу "102", ГИБДД или в профильные городские учреждения.Ранее сообщалось, что практически все общественные территории и парки Симферополя благоустроены, оснащены камерами видеофиксации для защиты от вандалов, а также регулярно патрулируются сотрудниками полиции. Чаще всего к порче имущества в парках причастны подростки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как парки Симферополя защищают от вандализмаСевастополь признан самым "умным" и безопасным городом в РоссииКак обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122230178_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1f4d31f511a66a458045d93bb9381100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, видеонаблюдение, городская среда, администрация симферополя, крым, новости крыма
Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе

На улицах и в парках Симферополя установили почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения

20:15 16.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКамера видеофиксации
Камера видеофиксации - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На территории Симферополя установлены почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения. Они помогают обеспечивать безопасность в городе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Симферополя поступает информация с более чем 1850 камер видеонаблюдения. Устройства установлены вдоль улично-дорожной сети, на перекрестках, в парках, скверах и на других общественных территориях города", – говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, система видеонаблюдения помогает в обеспечении порядка в городе, способствует пресечению и раскрытию правонарушений. Когда сотрудники ЕДДС фиксируют признаки правонарушений, информация передается в службу "102", ГИБДД или в профильные городские учреждения.
Ранее сообщалось, что практически все общественные территории и парки Симферополя благоустроены, оснащены камерами видеофиксации для защиты от вандалов, а также регулярно патрулируются сотрудниками полиции. Чаще всего к порче имущества в парках причастны подростки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как парки Симферополя защищают от вандализма
Севастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России
Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
 
СимферопольВидеонаблюдениеГородская средаАдминистрация СимферополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Сергей Аксенов встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым
20:32В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
20:3168 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:20В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек
20:15Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
20:03Потешная рота крымских амазонок: правда и вымыслы
19:59Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС
19:43Каких врачей не хватает в Крыму
19:37Отбой тревоги объявили в Севастополе
19:35Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах
19:30В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
19:21В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты
19:04Лихая Маруся: анархия без порядка – 107 лет назад расстреляли соратницу Махно
18:51В Севастополе вновь звучит воздушная тревога
18:40В России сокращены сроки для врачебных консультаций
18:26Пришло время немедленно прекратить огонь на Украине – генсек ООН
18:22Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске
18:08Участие в выборах является общим вкладом в победу: Путин обратился к россиянам
18:00Путин выступает с обращением к россиянам
17:45Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест
Лента новостейМолния