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Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
На территории Симферополя установлены почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения. Они помогают обеспечивать безопасность в городе. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T20:15
2026-09-16T20:15
2026-09-16T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На территории Симферополя установлены почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения. Они помогают обеспечивать безопасность в городе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.В администрации подчеркнули, система видеонаблюдения помогает в обеспечении порядка в городе, способствует пресечению и раскрытию правонарушений. Когда сотрудники ЕДДС фиксируют признаки правонарушений, информация передается в службу "102", ГИБДД или в профильные городские учреждения.Ранее сообщалось, что практически все общественные территории и парки Симферополя благоустроены, оснащены камерами видеофиксации для защиты от вандалов, а также регулярно патрулируются сотрудниками полиции. Чаще всего к порче имущества в парках причастны подростки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как парки Симферополя защищают от вандализмаСевастополь признан самым "умным" и безопасным городом в РоссииКак обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
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симферополь, видеонаблюдение, городская среда, администрация симферополя, крым, новости крыма
Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
На улицах и в парках Симферополя установили почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения