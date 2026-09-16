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Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 дронов
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 дронов - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 дронов
Военные в Севастополе уже сбили 7 беспилотников и продолжают отбивать атаку. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T21:27
2026-09-16T21:27
2026-09-16T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Военные в Севастополе уже сбили 7 беспилотников и продолжают отбивать атаку. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев попросил граждан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах, а при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае не подходить и сразу сообщать об этом по номеру 112.С 20.30 среды в Севастополе в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Она пока не отменена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 дронов
Атака ВСУ на Севастополь - сбиты 7 дронов
21:27 16.09.2026 (обновлено: 21:33 16.09.2026)