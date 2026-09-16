https://crimea.ria.ru/20260916/eks-glava-obschestvennoy-palaty-kryma-stal-pochetnym-krymchaninom-1159440243.html

Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином

Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином

Звание Почетного крымчанина Госсовет Крыма присвоил почетному председателю крымской Общественной палаты Александру Андреевичу Форманчуку. Он стал 11-м, кто... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T21:14

2026-09-16T21:14

2026-09-16T21:15

сергей аксенов

александр форманчук

общественная палата крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Звание Почетного крымчанина Госсовет Крыма присвоил почетному председателю крымской Общественной палаты Александру Андреевичу Форманчуку. Он стал 11-м, кто получил такую госнаграду республики.В среду, в 80-летний юбилей Александра Андреевича, глава Крыма Сергей Аксенов вручил ему нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым".Аксенов также уточнил, что Александр Форманчук - один из самых известных и уважаемых общественных деятелей Крыма, который внес большой вклад в историю и развитие республики."Талант, глубокое знание дела, порядочность и другие качества ярко проявились в его творчестве, помогали достигать достойных результатов на всем протяжении его жизненного и профессионального пути – от райкома комсомола, Совета министров и Верховного Совета АРК до Общественной палаты Республики Крым", - уточнил глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260902/khochu-byt-poleznym-kak-rabotaet-obschestvennaya-palata-kryma-s-novym-glavoy-1159020591.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, александр форманчук, общественная палата крыма, юбилей, новости крыма, крым, награды