Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином
Александр Форманчук стал 11-м Почетным гражданином Республики Крым
21:14 16.09.2026 (обновлено: 21:15 16.09.2026)
© Канал Сергея Аксенова в МАКССергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Звание Почетного крымчанина Госсовет Крыма присвоил почетному председателю крымской Общественной палаты Александру Андреевичу Форманчуку. Он стал 11-м, кто получил такую госнаграду республики.
В среду, в 80-летний юбилей Александра Андреевича, глава Крыма Сергей Аксенов вручил ему нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым".
"Это заслуженная награда, которая подтверждает роль и значимость Александра Андреевича в общественно-политической жизни республики. Рад, что многие годы Александр Андреевич, настоящий друг и наставник, всегда давал мудрые советы, которые были подспорьем в решении важных и сложных проблем", - написал у себя в мессенджере МАКС Аксенов.
© Канал Сергея Аксенова в МАКССергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
1 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
© Канал Сергея Аксенова в МАКССергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
2 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
© Канал Сергея Аксенова в МАКССергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
3 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
1 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
2 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
3 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
Аксенов также уточнил, что Александр Форманчук - один из самых известных и уважаемых общественных деятелей Крыма, который внес большой вклад в историю и развитие республики.
"Талант, глубокое знание дела, порядочность и другие качества ярко проявились в его творчестве, помогали достигать достойных результатов на всем протяжении его жизненного и профессионального пути – от райкома комсомола, Совета министров и Верховного Совета АРК до Общественной палаты Республики Крым", - уточнил глава Крыма.