Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260916/eks-glava-obschestvennoy-palaty-kryma-stal-pochetnym-krymchaninom-1159440243.html
Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином
Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином
Звание Почетного крымчанина Госсовет Крыма присвоил почетному председателю крымской Общественной палаты Александру Андреевичу Форманчуку. Он стал 11-м, кто... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T21:14
2026-09-16T21:15
сергей аксенов
александр форманчук
общественная палата крыма
юбилей
новости крыма
крым
награды
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/10/1159439729_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_20a355122a2e6744cd743640ca0fb27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Звание Почетного крымчанина Госсовет Крыма присвоил почетному председателю крымской Общественной палаты Александру Андреевичу Форманчуку. Он стал 11-м, кто получил такую госнаграду республики.В среду, в 80-летний юбилей Александра Андреевича, глава Крыма Сергей Аксенов вручил ему нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым".Аксенов также уточнил, что Александр Форманчук - один из самых известных и уважаемых общественных деятелей Крыма, который внес большой вклад в историю и развитие республики."Талант, глубокое знание дела, порядочность и другие качества ярко проявились в его творчестве, помогали достигать достойных результатов на всем протяжении его жизненного и профессионального пути – от райкома комсомола, Совета министров и Верховного Совета АРК до Общественной палаты Республики Крым", - уточнил глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260902/khochu-byt-poleznym-kak-rabotaet-obschestvennaya-palata-kryma-s-novym-glavoy-1159020591.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/10/1159439729_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_8d4786415edc813ad1075276609a527f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, александр форманчук, общественная палата крыма, юбилей, новости крыма, крым, награды
Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином

Александр Форманчук стал 11-м Почетным гражданином Республики Крым

21:14 16.09.2026 (обновлено: 21:15 16.09.2026)
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКССергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания Почетный гражданин Республики Крым
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Звание Почетного крымчанина Госсовет Крыма присвоил почетному председателю крымской Общественной палаты Александру Андреевичу Форманчуку. Он стал 11-м, кто получил такую госнаграду республики.
В среду, в 80-летний юбилей Александра Андреевича, глава Крыма Сергей Аксенов вручил ему нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым".
"Это заслуженная награда, которая подтверждает роль и значимость Александра Андреевича в общественно-политической жизни республики. Рад, что многие годы Александр Андреевич, настоящий друг и наставник, всегда давал мудрые советы, которые были подспорьем в решении важных и сложных проблем", - написал у себя в мессенджере МАКС Аксенов.
© Канал Сергея Аксенова в МАКССергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания Почетный гражданин Республики Крым
1 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
© Канал Сергея Аксенова в МАКССергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания Почетный гражданин Республики Крым
2 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
© Канал Сергея Аксенова в МАКССергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания Почетный гражданин Республики Крым
3 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
1 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
2 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
3 из 3
Сергей Аксенов вручил Александру Форманчуку нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым"
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
Аксенов также уточнил, что Александр Форманчук - один из самых известных и уважаемых общественных деятелей Крыма, который внес большой вклад в историю и развитие республики.
"Талант, глубокое знание дела, порядочность и другие качества ярко проявились в его творчестве, помогали достигать достойных результатов на всем протяжении его жизненного и профессионального пути – от райкома комсомола, Совета министров и Верховного Совета АРК до Общественной палаты Республики Крым", - уточнил глава Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Илья Казаков - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
2 сентября, 18:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
Хочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой
 
Сергей АксеновАлександр ФорманчукОбщественная палата КрымаЮбилейНовости КрымаКрымНаграды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:51Обращение Путина и отмена запрета на размещение детей в "Артеке" – главное
22:40В Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков
22:34В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
22:10В Крыму в 12 МФЦ установили генераторы
21:59Отбой тревоги звучит в Севастополе в третий раз за день
21:46Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
21:27Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 дронов
21:23Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России
21:15В России создадут семь "суперколоний"
21:14Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином
20:44В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью
20:39Аксенов и Развожаев обсудили с министром энергетики РФ подготовку Крыма к зиме
20:32В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
20:3168 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:20В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек
20:15Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
20:03Потешная рота крымских амазонок: правда и вымыслы
19:59Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС
19:43Каких врачей не хватает в Крыму
19:37Отбой тревоги объявили в Севастополе
Лента новостейМолния