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68 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
68 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 16.09.2026
68 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T20:31
2026-09-16T20:31
2026-09-16T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщило в среду Минобороны РФ."В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, украина, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), новости
68 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
68 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:31 16.09.2026 (обновлено: 20:35 16.09.2026)