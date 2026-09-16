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Потешная рота крымских амазонок: правда и вымыслы

Потешная рота крымских амазонок: правда и вымыслы - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Потешная рота крымских амазонок: правда и вымыслы

Путешествие императрицы Екатерины Великой в Крым – в присоединенные к России полуденные земли – было чрезвычайно пышным. Множество из созданного было... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T20:03

2026-09-16T20:03

2026-09-16T20:03

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крым в истории: секреты, факты, фото

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Путешествие императрицы Екатерины Великой в Крым – в присоединенные к России полуденные земли – было чрезвычайно пышным. Множество из созданного было экзотической забавой, призванной пустить пыль в глаза иностранным высокопоставленным гостям, которые ехали из Петербурга в Тавриду вместе с матушкой-Екатериной: мол, знай наших! Одной из таких забав была и рота амазонок – жительниц южных берегов полуострова. 16 сентября 1849 года в Симферополе умерла одна из екатерининских амазонок, командир роты Елена Шидянская.О том, что амазонки такие были, стало хорошо известно гораздо позже. Через 60 лет после визита императрицы, уже во время правления правнука Екатерины Великой Николая I, министру императорского двора князю Волконскому на стол лег документ от Новороссийского и бессарабского генерал-губернатора Воронцова. В нем говорилось, что им было получено письмо от живущей в Симферополе некой вдовы титулярного советника Елены Шидянской (по первому браку – Сарандовой).Вспомоществование Елене Ивановне было выдано в размере 300 рублей серебром. А история всколыхнула забытые дела давно минувших дней.Затеи ПотемкинаПутешествие императрицы готовилось тщательнейшим образом. Заправлял всем фаворит царицы Григорий Потемкин, к фамилии которого чуть позже вояжа была приставлена вторая часть – "Таврический".Оформляя путешествие, Потемкин хотел вернуть былое утерянное благорасположение императрицы, поэтому старался изо всех сил. Он вспомнил, что как-то имел с ней разговор о нравах женской части так называемого Балаклавского батальона, состоявшего из греков, после 1775 года и Пелопонесского восстания поселившихся в Балаклаве со своими семьями, об их храбрости в деле защиты христианства. Весной 1778 года Потемкин приказал премьер-майору Чапони, командиру Албанского полка, сформировать "амазонскую роту" из жен и дочерей крымских греков. Чапони в свою очередь спустил поручение капитану Сарандову, который и должен был непосредственно заниматься этим делом.Амазонская рота была целиком составлена из ста благородных жен и дочерей балаклавских греков. Особое внимание уделили их костюму. Наряд "амазонок" тщательно продумали: юбки малинового, а курточки зеленого бархата, обшитые золотым галуном и бахромой. На головах – белые тюрбаны с золотыми блестками и страусовым пером. Цвета нарядов повторяли цвета мундиров Греческого пехотного полка, а тюрбан – веяние европейской женской моды тех лет. Каждой выдали по ружью "с тремя патронами пороху" для салюта.А были ли девушки?Все эти сведения были сообщены самой престарелой Шидянской. А вот документальных свидетельств этому не сохранилось ни в бумагах Потемкина, ни в каких других – ни в "Камер-фурьерском церимониальном журнале", ни в "Журнале Высочайшего путешествия", ни в личном дневнике секретаря императрицы Храповицкого. Исключение – мемуары одного из свиты Екатерины.Главой амазонок была выбрана Шидянская (это ее фамилия по второму мужу), выбрали ее как жену капитана Сарандова, которому и было поручено задание.Встречали императрицу под Балаклавой, около деревни Кадыковка – сейчас это пригород Балаклавы."Встретить Государыню назначено было возле Греческаго селения Кадыковки, недалеко от Балаклавы. Тут устроена была аллея из лавровых деревьев, усеянная лимонами и апельсинами; в средине дорога была также усыпана лаврами; в конце аллеи, простиравшейся на четыре версты, выстроена палатка, в которой на столе приготовлено было Евангелие, крест, хлеб и соль", – сообщает "Записка об амазонской роте", опубликованная в журнале "Москвитянин" за 1844 год.Примечательно, что ни апельсины, ни лимоны, в отличие от Греции, в Балаклаве не растут. Что это были за деревья – оставим на совести самой Шидянской.По ее словам, амазонская рота так понравилась гостям, что римский император Иосиф II от восхищения полез к девушкам целоваться.Кстати, затея Потемкина имела и идеологический характер. Она должна была показать, что новые граждане нового края готовы как один встать в строй по первому зову матушки-царицы.Забава, организованная Потемкиным, государыне тоже понравилась. Она подозвала к своей карете Елену Сарандову, поцеловала ее в лоб и сказала: "Поздравляю вас, амазонский капитан, – ваша рота исправна, – Я ею очень довольна".В этот же день императрица посетила Акерман (ныне исчезнувшее селение под Инкерманом), слушала литургию в походной церкви в Бахчисарае и остановилась в Бахчисарайском дворце на две ночевки."Амазонский капитан, Сарданова, имела счастие видеть Государыню и в Бакчисарае. Государыня узнала ее, подала опять руку и потрепала по плечу. Из Акмечета (ныне – Симферополь) прислала ей монаршее благоволение и бриллиантовый перстень в 1800 рублей", – продолжает журнал.Амазонки без лошадейРота гречанок была расформирована через месяц за ненадобностью, а каждой из ее "солдат" от имени государыни пожаловали по тысяче рублей. Была она просто очередной потемкинской "деревней". Амазонки же вернулись к мужьям и отцам.Через непродолжительное время после смотра амазонской роты Сарандова овдовела и вскоре вышла замуж за вдовца Гавриила Шидянского, с которым прожила около 12 лет и от которого родила троих детей, и снова потеряла мужа. В 1837 году ее 10 тысяч десятин крымской земли отобрали в казну из-за неуплаты налогов, а сама Шидянская, оставшаяся без средств к существованию, стала доживать свой долгий век у дочери Анны Чех в Симферополе. Подрабатывала тем, что помогала женщинам в родах. В 1847 году ее зять также умер, а практически слепая старушка решилась обратиться за помощью к властям.Она прожила еще 10 месяцев и в возрасте 95-ти лет была похоронена на Старом христианском кладбище Симферополя, сейчас это участок между улицами Севастопольской и Козлова. Могила ее была уничтожена вместе с кладбищем в 1930-х годах.Кстати, на том кладбище, свидетельствуют симферопольские краеведы, похоронена еще одна "амазонка" – Екатерина Бухольцева, супруга генерала и просто красавица. Она умерла в 1854 году.В середине ХIХ века в журналах, которые рассказывали об этой истории, появились литографии, иногда раскрашенные. На них изображена группа "амазонок", восседающая на конях. Это – плод вымысла художника, не знакомого с вооружением той эпохи. По историческому свидетельству, "амазонки" были вооружены ружьями "наподобие Албанских, без штыка, в 2 аршина 5 вершков длиною, с осьмигранным стволом; с ложею обделанною медной латунью с прикладом из орехового дерева, обведенным железным прутом, и с восемью, для укрепления ствола к ложе, медными гайками". Такое ружье длиной в полтора метра да еще и пышная юбка – плохие спутники верховой езды: юбка мешает и обнажает ноги, ружье уж очень тяжелое. Так что амазонки были пешими.А первые по-настоящему боевые женские подразделения в российской армии создали только в 1917 году, когда женщины встали в строй на защиту России в Первой мировой войне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в КрымВ Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"Императрица едет! Как Екатерина II приезжала в Крым и что из этого вышло

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краеведение, история, екатерина великая, крым, севастополь, князь потемкин таврический, крым в истории: секреты, факты, фото