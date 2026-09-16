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В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек
В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек
В Севастополе в рамках стартовавшей ежегодной вакцинации от гриппа прививку сделали уже более 28 тысяч человек. Всего же планируется вакцинировать более 335... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T20:20
2026-09-16T20:20
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грипп
вакцина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках стартовавшей ежегодной вакцинации от гриппа прививку сделали уже более 28 тысяч человек. Всего же планируется вакцинировать более 335 тысяч севастопольцев. Об этом сообщили в правительстве города.Как рассказал главный врач городской больницы №1 Андрей Коситченков, после прививки иммунитет формируется в течение 2-3 недель, поэтому чем раньше человек привьется, тем больше вероятность встретить сезон гриппа с уже сформировавшейся защитой. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.Перед вакцинацией важно убедиться, что нет болезни или обострения хронического заболевания. Если человек недавно перенес инфекцию, прививку рекомендуется сделать после восстановления.В начале сентября в Севастополе стартовала кампания по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября. В городе будут использовать вакцины "Совигрипп", "Флю-М", "Гриппол Квадривалент", "Ультрикс Квадри" и другие.Также стало известно, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделюБезопасны ли российские вакцины от гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа
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96
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севастополь, грипп, вакцина, вакцинация, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости севастополя
В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек

В Севастополе с начала сентября вакцинацию от гриппа прошли более 28 тысяч человек

20:20 16.09.2026
 
© РИА Новости КрымПрививка от Гриппа
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках стартовавшей ежегодной вакцинации от гриппа прививку сделали уже более 28 тысяч человек. Всего же планируется вакцинировать более 335 тысяч севастопольцев. Об этом сообщили в правительстве города.
"За первые две недели прививку получили более 28 тысяч жителей, из них 21 тысяча - в учреждениях городской больницы №1. Всего в этом сезоне планируется вакцинировать более 335 тысяч человек, из них около 73,5 тысячи детей", – говорится в сообщении.
Как рассказал главный врач городской больницы №1 Андрей Коситченков, после прививки иммунитет формируется в течение 2-3 недель, поэтому чем раньше человек привьется, тем больше вероятность встретить сезон гриппа с уже сформировавшейся защитой. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Вакцинация бесплатная. Она проводится в поликлиниках, также работают выездные прививочные бригады (в торговых центрах "Муссон", "Апельсин", "Симол", на площади Нахимова). При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС, отметили власти.

Перед вакцинацией важно убедиться, что нет болезни или обострения хронического заболевания. Если человек недавно перенес инфекцию, прививку рекомендуется сделать после восстановления.
В начале сентября в Севастополе стартовала кампания по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября. В городе будут использовать вакцины "Совигрипп", "Флю-М", "Гриппол Квадривалент", "Ультрикс Квадри" и другие.
Также стало известно, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения.
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СевастопольГриппВакцинаВакцинацияЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНовости Севастополя
 
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