https://crimea.ria.ru/20260916/v-sevastopole-ot-grippa-privili-bolee-28-tysyach-chelovek-1159429061.html

В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек

В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек

В Севастополе в рамках стартовавшей ежегодной вакцинации от гриппа прививку сделали уже более 28 тысяч человек. Всего же планируется вакцинировать более 335... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T20:20

2026-09-16T20:20

2026-09-16T20:20

севастополь

грипп

вакцина

вакцинация

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566047_0:110:2107:1295_1920x0_80_0_0_99d97b31bcb5273fa3bd06ea75be1b58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках стартовавшей ежегодной вакцинации от гриппа прививку сделали уже более 28 тысяч человек. Всего же планируется вакцинировать более 335 тысяч севастопольцев. Об этом сообщили в правительстве города.Как рассказал главный врач городской больницы №1 Андрей Коситченков, после прививки иммунитет формируется в течение 2-3 недель, поэтому чем раньше человек привьется, тем больше вероятность встретить сезон гриппа с уже сформировавшейся защитой. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.Перед вакцинацией важно убедиться, что нет болезни или обострения хронического заболевания. Если человек недавно перенес инфекцию, прививку рекомендуется сделать после восстановления.В начале сентября в Севастополе стартовала кампания по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября. В городе будут использовать вакцины "Совигрипп", "Флю-М", "Гриппол Квадривалент", "Ультрикс Квадри" и другие.Также стало известно, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделюБезопасны ли российские вакцины от гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, грипп, вакцина, вакцинация, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости севастополя