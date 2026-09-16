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В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью
В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью
Водители в России смогут предъявлять права при помощи "Цифрового ID" в мессенджере МАКС уже этой осенью. Уже подходит к завершению техническая подготовка... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T20:44
2026-09-16T20:44
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новости
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Водители в России смогут предъявлять права при помощи "Цифрового ID" в мессенджере МАКС уже этой осенью. Уже подходит к завершению техническая подготовка сервиса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.По словам вице-премьера, "Цифровым ID" уже пользуются порядка девяти миллионов граждан. У россиян есть большой запрос на цифровые документы.В начале сентября в Крыму отели начали заселять российских туристов по ID. В соответствии с постановлением правительства РФ, все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.Мессенджер МАКС в сентябре прошлого года открыл возможность создать "цифровой ID". Это аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также статус, в частности, студента и многодетного родителя. Сервис доступен уже более чем в 56 регионах страны, в том числе в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в КрымуНовый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил рискиВ России будут аннулировать водительские права при опасных болезнях
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4.7
96
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россия, водительские права, новости, национальный мессенджер макс, общество, электронные документы
В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью

В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью

20:44 16.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Водители в России смогут предъявлять права при помощи "Цифрового ID" в мессенджере МАКС уже этой осенью. Уже подходит к завершению техническая подготовка сервиса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Сейчас работаем над сервисом предъявления прав в мессенджере МАКС. Соответствующее постановление уже выпущено. Завершается техническая подготовка сервиса. Запуск запланирован на осень", – приводит РИА Новости его комментарий журналистам на полях Международного фестиваля молодежи.

По словам вице-премьера, "Цифровым ID" уже пользуются порядка девяти миллионов граждан. У россиян есть большой запрос на цифровые документы.
В начале сентября в Крыму отели начали заселять российских туристов по ID. В соответствии с постановлением правительства РФ, все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.
Мессенджер МАКС в сентябре прошлого года открыл возможность создать "цифровой ID". Это аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также статус, в частности, студента и многодетного родителя. Сервис доступен уже более чем в 56 регионах страны, в том числе в Крыму.
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РоссияВодительские праваНовостиНациональный мессенджер МАКСОбществоЭлектронные документы
 
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