https://crimea.ria.ru/20260916/v-rossii-voditeli-smogut-predyavlyat-prava-v-messendzhere-maks-uzhe-osenyu-1159404112.html

В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью

В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью

Водители в России смогут предъявлять права при помощи "Цифрового ID" в мессенджере МАКС уже этой осенью. Уже подходит к завершению техническая подготовка... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T20:44

2026-09-16T20:44

2026-09-16T20:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Водители в России смогут предъявлять права при помощи "Цифрового ID" в мессенджере МАКС уже этой осенью. Уже подходит к завершению техническая подготовка сервиса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.По словам вице-премьера, "Цифровым ID" уже пользуются порядка девяти миллионов граждан. У россиян есть большой запрос на цифровые документы.В начале сентября в Крыму отели начали заселять российских туристов по ID. В соответствии с постановлением правительства РФ, все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.Мессенджер МАКС в сентябре прошлого года открыл возможность создать "цифровой ID". Это аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также статус, в частности, студента и многодетного родителя. Сервис доступен уже более чем в 56 регионах страны, в том числе в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в КрымуНовый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил рискиВ России будут аннулировать водительские права при опасных болезнях

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, водительские права, новости, национальный мессенджер макс, общество, электронные документы