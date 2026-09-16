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Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России
Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России
Крымские спасатели завоевали золотые и серебряные награды в соревнованиях по настольному теннису среди главных управлений МЧС России в ЮФО. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T21:23
2026-09-16T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Крымские спасатели завоевали золотые и серебряные награды в соревнованиях по настольному теннису среди главных управлений МЧС России в ЮФО. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.Спортсмены боролись за звание лучших в личных зачетах и командном первенстве. В личных зачетах сотрудники крымского главка МЧС завоевали серебро.Крым на соревнованиях представляли начальник караула 33 ПСЧ (пгт. Оползневое) 2 пожарно-спасательного отряда Александр Симонов и дознаватель из Ялты Александр Рихтик, уточнили в пресс-службе.За звание чемпионов первого этапа Спартакиады МЧС России в этом году боролись теннисисты из Севастополя, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Кубани, Крыма, Адыгеи и Калмыкии. Всего было восемь команд по два участника в каждой, добавили в МЧС.Ранее сотрудник МЧС из Крыма принял участие в открытых соревнованиях профессионального мастерства "Пожарный Олимп", которые прошли в масштабах салона "Комплексная безопасность" в Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: ы, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силачи установили мировой рекорд в СевастополеИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из КрымаСтудентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщину
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Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России

Крымские спасатели стали лучшими в соревнованиях по теннису среди ГУ МЧС России в ЮФО

21:23 16.09.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНастольный теннис.
Настольный теннис. - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Крымские спасатели завоевали золотые и серебряные награды в соревнованиях по настольному теннису среди главных управлений МЧС России в ЮФО. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.
"Наши спасатели – лучшие теннисисты Юга России. <...> В Элисте (Республика Калмыкия) завершились соревнования по настольному теннису среди Главных управлений МЧС России Южного федерального округа. <...> В командном зачете первое место заняли сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, вторыми стали спортсмены из Калмыкии, бронзу завоевали теннисисты из Ростовской области", - говорится в сообщении.
Спортсмены боролись за звание лучших в личных зачетах и командном первенстве. В личных зачетах сотрудники крымского главка МЧС завоевали серебро.
Крым на соревнованиях представляли начальник караула 33 ПСЧ (пгт. Оползневое) 2 пожарно-спасательного отряда Александр Симонов и дознаватель из Ялты Александр Рихтик, уточнили в пресс-службе.
За звание чемпионов первого этапа Спартакиады МЧС России в этом году боролись теннисисты из Севастополя, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Кубани, Крыма, Адыгеи и Калмыкии. Всего было восемь команд по два участника в каждой, добавили в МЧС.
Ранее сотрудник МЧС из Крыма принял участие в открытых соревнованиях профессионального мастерства "Пожарный Олимп", которые прошли в масштабах салона "Комплексная безопасность" в Казани.
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