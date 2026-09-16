Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260916/v-krymu-obyavlena-bespilotnaya-opasnost--rabotaet-pvo-1159440785.html
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T22:34
2026-09-16T22:36
крым
срочные новости крыма
пво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1e/1158940782_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_66ca31ab7aa5ad51996aa68e20eb5339.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1e/1158940782_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_26b3dad47d79ad4a3bf25c2aca797c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО

В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО

22:34 16.09.2026 (обновлено: 22:36 16.09.2026)
 
© РИА НовостиРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.

"Беспилотная опасность! В Республике Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", – сказано в сообщении.

Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымСрочные новости КрымаПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:51Обращение Путина и отмена запрета на размещение детей в "Артеке" – главное
22:40В Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков
22:34В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
22:10В Крыму в 12 МФЦ установили генераторы
21:59Отбой тревоги звучит в Севастополе в третий раз за день
21:46Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
21:27Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 дронов
21:23Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России
21:15В России создадут семь "суперколоний"
21:14Экс-глава Общественной палаты Крыма стал Почетным крымчанином
20:44В России водители смогут предъявлять права в мессенджере МАКС уже осенью
20:39Аксенов и Развожаев обсудили с министром энергетики РФ подготовку Крыма к зиме
20:32В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
20:3168 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:20В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек
20:15Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
20:03Потешная рота крымских амазонок: правда и вымыслы
19:59Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС
19:43Каких врачей не хватает в Крыму
19:37Отбой тревоги объявили в Севастополе
Лента новостейМолния