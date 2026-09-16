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В России создадут семь "суперколоний"

В России создадут семь "суперколоний" - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В России создадут семь "суперколоний"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена создать на территории России семь инновационных учреждений, объединяющих колонию, тюрьму и следственный... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T21:15

2026-09-16T21:15

2026-09-16T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена создать на территории России семь инновационных учреждений, объединяющих колонию, тюрьму и следственный изолятор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)".Также программа предусматривает создание пяти общежитий на 900 мест в исправительных учреждениях, лечебного корпуса на 40 койко-мест, двух домов ребенка на 110 мест, исправительного центра на 200 мест, одиннадцати объектов очистных сооружений.Ранее сообщалось, что условия содержания в российских следственных изоляторах для подозреваемых должны быть более гуманными, чем в колониях. Совместно со ФСИН Минюст РФ работает над улучшением организации питания граждан, содержащихся под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступление и наказание – как содержат заключенных в КрымуТруд в неволе: какую пользу приносят осужденные в КрымуДворники и маркетологи: когда принудительные работы в радость

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, фсин, общество