https://crimea.ria.ru/20260916/v-sevastopole-sformirovany-desyatki-avariynykh-brigad-energetikov-1159440922.html

В Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков

В Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков

В Севастополе создали аварийный запас оборудования и материалов для энергетиков. Об этом в своем сообщении в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T22:40

2026-09-16T22:40

2026-09-16T22:40

севастополь

новости севастополя

сергей цивилев

энергосистема крыма

севастопольэнерго

михаил развожаев

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155494594_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c634d873ef0a76cca89556ed732eaec4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе создали аварийный запас оборудования и материалов для энергетиков. Об этом в своем сообщении в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Также в городе сформированы несколько десятков аварийных бригад, укомплектованных необходимыми специалистами и спецтехникой. Эти и другие темы Развожаев обсудил с министром энергетики России Сергеем Цивилевым в ходе разговора о подготовке объектов энергетики к осенне-зимнему периоду и ситуацию с поставками топлива.Обговаривая вопрос энергетики губернатор отметил, что среднее время устранения технологических нарушений в электросетях сейчас составляет от 1,5 до 3 часов.Что касается жилого фонда и социальных объектов, отметил он, то гидравлические испытания и промывка проведены в 88% многоквартирных домов, а объекты социальной сферы подготовлены полностью."Обсудили с министром наращивание поставок субсидированного топлива в Севастополь, работаем над тем, чтобы объемы росли", - также рассказал губернатор темы, поднятые в разговоре с министром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260916/sergey-aksenov-vstretilsya-s-ministrom-energetiki-rf-sergeem-tsivilevym-1159439434.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, сергей цивилев, энергосистема крыма, севастопольэнерго, михаил развожаев, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), крым, новости крыма