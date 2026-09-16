https://crimea.ria.ru/20260916/v-sevastopole-sformirovany-desyatki-avariynykh-brigad-energetikov-1159440922.html
В Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков
В Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков - РИА Новости Крым, 16.09.2026
В Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков
В Севастополе создали аварийный запас оборудования и материалов для энергетиков. Об этом в своем сообщении в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе создали аварийный запас оборудования и материалов для энергетиков. Об этом в своем сообщении в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Также в городе сформированы несколько десятков аварийных бригад, укомплектованных необходимыми специалистами и спецтехникой. Эти и другие темы Развожаев обсудил с министром энергетики России Сергеем Цивилевым в ходе разговора о подготовке объектов энергетики к осенне-зимнему периоду и ситуацию с поставками топлива.Обговаривая вопрос энергетики губернатор отметил, что среднее время устранения технологических нарушений в электросетях сейчас составляет от 1,5 до 3 часов.Что касается жилого фонда и социальных объектов, отметил он, то гидравлические испытания и промывка проведены в 88% многоквартирных домов, а объекты социальной сферы подготовлены полностью."Обсудили с министром наращивание поставок субсидированного топлива в Севастополь, работаем над тем, чтобы объемы росли", - также рассказал губернатор темы, поднятые в разговоре с министром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков
Запас оборудования и материалов для объектов энергетики сформирован на зиму в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе создали аварийный запас оборудования и материалов для энергетиков. Об этом в своем сообщении в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Также в городе сформированы несколько десятков аварийных бригад, укомплектованных необходимыми специалистами и спецтехникой. Эти и другие темы Развожаев обсудил с министром энергетики России Сергеем Цивилевым в ходе разговора о подготовке объектов энергетики к осенне-зимнему периоду и ситуацию с поставками топлива.
Обговаривая вопрос энергетики губернатор отметил, что среднее время устранения технологических нарушений в электросетях сейчас составляет от 1,5 до 3 часов.
"В осенне-зимний период планируется работа всех котельных и центральных тепловых пунктов, протяженность тепловых сетей в городе — почти 630 километров. "Водоканал" подготовил аварийные бригады, оснащенные всей необходимой техникой", - назвал Развожаев цифры.
Что касается жилого фонда и социальных объектов, отметил он, то гидравлические испытания и промывка проведены в 88% многоквартирных домов, а объекты социальной сферы подготовлены полностью.
"Обсудили с министром наращивание поставок субсидированного топлива в Севастополь, работаем над тем, чтобы объемы росли", - также рассказал губернатор темы, поднятые в разговоре с министром.
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