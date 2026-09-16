https://crimea.ria.ru/20260916/v-krymu-v-12-mfts-ustanovili-generatory-1159420195.html

В Крыму в 12 МФЦ установили генераторы

В Крыму в 12 МФЦ установили генераторы - РИА Новости Крым, 16.09.2026

В Крыму в 12 МФЦ установили генераторы

На сегодня 12 МФЦ Крыма оснащены резервными источниками энергии. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T22:10

2026-09-16T22:10

2026-09-16T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На сегодня 12 МФЦ Крыма оснащены резервными источниками энергии. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым.Уточняется, что недавно еще два МФЦ Крыма – в Первомайском и Октябрьском – были оснащены генераторами. Всего же центров, в которых установлены генераторы, на сегодня 12:МФЦ г. Белогорск – ул. Нижнегорская, 89;МФЦ г. Джанкой – ул. Крымская, 61;МФЦ г. Евпатория – ул. Советкая, 5В;МФЦ г. Керчь – ул. Генерала Попова, 33А;МФЦ пгт. Красногвардейское – ул. Тельмана, 9А;МФЦ пгт. Первомайское – пер. Садовый, 4а;МФЦ пгт. Октябрьское – ул. Тельмана, 56а;МФЦ г. Саки – Михайловское шоссе, 94М;МФЦ пгт. Советский – ул. Матросова, 1А;МФЦ г. Судак – ул. Партизанская, 17В;МФЦ пгр. Черноморское – ул. Кирова, 18;МФЦ г. Ялта – ул. Киевская, 8.Ранее сообщалось, что в десяти городах Крыма организована работа центров"Мои Документы" даже при отсутствии электроэнергии – при такой ситуации они будут работать с использованием резервных источников питания, но не полный рабочий день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте приостановили выдачу загранпаспортовВ МФЦ Крыма временно меняется порядок записиВ Крыму 11 центров "Мои Документы" переходят на пятидневку

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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