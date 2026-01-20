Рейтинг@Mail.ru
Сосулька упала на машину: как получить компенсацию - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260120/sosulka-upala-na-mashinu-kak-poluchit-kompensatsiyu-1152532638.html
Сосулька упала на машину: как получить компенсацию
Сосулька упала на машину: как получить компенсацию - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Сосулька упала на машину: как получить компенсацию
Если ваш автомобиль или другое имущество повредила упавшая сосулька или же вы получила травму, поскользнувшись на обледенелых ступенях, вы можете рассчитывать... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T11:23
2026-01-20T11:32
совет эксперта
радио "спутник в крыму"
автомобиль
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_2d6b61d46eb635ff8248a2bb397228b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Если ваш автомобиль или другое имущество повредила упавшая сосулька или же вы получила травму, поскользнувшись на обледенелых ступенях, вы можете рассчитывать на компенсацию, хотя путь к заветной выплате окажется непростым. Как правильно действовать в такой ситуации – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал юрист Евгений Куликов.По его словам, в первую очередь необходимо зафиксировать случившееся: найти очевидцев, сфотографировать это место – чем больше доказательств, тем больше шансов получить компенсацию.Если речь идет не просто о поврежденном имуществе, а о вреде, причиненном здоровью, в таком случае следует вызвать "скорую помощь", чтобы зафиксировать обстоятельства происшествия, либо самостоятельно добраться до медучреждения и подробно описать ситуацию. Следующий шаг – поиск виновных лиц.Далее он советует попробовать урегулировать ситуацию путем переговоров и, если откажут, обратиться в суд."Если есть травма, то без судебно-медицинской экспертизы не обойдется. По результатам этой экспертизы и со слов очевидцев суд установит, какой ущерб вам причинен, и вы сможете взыскать возмещение вреда здоровью или другие материальные расходы, сопряженные с ситуацией, вплоть до морального ущерба", – продолжает юрист.Он подчеркивает, что судебная тяжба, с учетом обжалования сторон, может затянуться на срок до года, но все же шансы добиться справедливости довольно высоки, поскольку прецеденты, когда суд становится на сторону потерпевшего, не единичны. При этом Куликов обратил внимание на то, что проще всего компенсацию будет получить в случае, если ответчиком выступает коммунальное предприятие, а вот с частного лица получить возмещение будет сложнее.А вот на получение страховой премии можно рассчитывать только в том случае, если случившееся внесено в договор страхования в качестве страхового случая.Ранее Куликов рассказал, как получить компенсацию от обслуживающей дорожный участок организации, если причиной ДТП стала гололедица или яма на дороге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20210219/Kak-poluchit-vyplatu-pri-DTP-v-gololed---yurist-1119279786.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b693d8461c7d16c76b6979441c5f9bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, автомобиль, транспорт
Сосулька упала на машину: как получить компенсацию

Если сосулька упала на машину – советы эксперта по получению компенсации

11:23 20.01.2026 (обновлено: 11:32 20.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Если ваш автомобиль или другое имущество повредила упавшая сосулька или же вы получила травму, поскользнувшись на обледенелых ступенях, вы можете рассчитывать на компенсацию, хотя путь к заветной выплате окажется непростым. Как правильно действовать в такой ситуации – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал юрист Евгений Куликов.
По его словам, в первую очередь необходимо зафиксировать случившееся: найти очевидцев, сфотографировать это место – чем больше доказательств, тем больше шансов получить компенсацию.
Если речь идет не просто о поврежденном имуществе, а о вреде, причиненном здоровью, в таком случае следует вызвать "скорую помощь", чтобы зафиксировать обстоятельства происшествия, либо самостоятельно добраться до медучреждения и подробно описать ситуацию. Следующий шаг – поиск виновных лиц.

"Обязанность содержания любого объекта городской инфраструктуры лежит на собственнике, будь это здание, с которого упала сосулька, нерасчищенный тротуар, заледеневшие ступени или рухнувшее дерево. Тут нужно обращаться в администрацию города, где вам подскажут, какая конкретно организация отвечает за эту территорию", – пояснил эксперт.

Далее он советует попробовать урегулировать ситуацию путем переговоров и, если откажут, обратиться в суд.
"Если есть травма, то без судебно-медицинской экспертизы не обойдется. По результатам этой экспертизы и со слов очевидцев суд установит, какой ущерб вам причинен, и вы сможете взыскать возмещение вреда здоровью или другие материальные расходы, сопряженные с ситуацией, вплоть до морального ущерба", – продолжает юрист.
Он подчеркивает, что судебная тяжба, с учетом обжалования сторон, может затянуться на срок до года, но все же шансы добиться справедливости довольно высоки, поскольку прецеденты, когда суд становится на сторону потерпевшего, не единичны. При этом Куликов обратил внимание на то, что проще всего компенсацию будет получить в случае, если ответчиком выступает коммунальное предприятие, а вот с частного лица получить возмещение будет сложнее.

"Например, вы пошли в магазин и на лестнице упали. Предприниматель может уйти от ответственности, ссылаясь на то, что у него нет средств. И вы можете годами добиваться выплаты", – предупредил эксперт.

А вот на получение страховой премии можно рассчитывать только в том случае, если случившееся внесено в договор страхования в качестве страхового случая.
Ранее Куликов рассказал, как получить компенсацию от обслуживающей дорожный участок организации, если причиной ДТП стала гололедица или яма на дороге.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля 2021, 09:53Радио "Спутник в Крыму"
Как получить выплату при ДТП в гололед – юрист
 
Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаАвтомобильТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
12:43Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
12:32"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
12:22Удары по Украине: сводка Минобороны России
12:15Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
12:01Электроснабжение на северо-западе Крыма восстановлено
11:54"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
11:44Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма
11:38Кнутом и пряником: как Киев пытался сорвать референдум 1991 года в Крыму
11:23Сосулька упала на машину: как получить компенсацию
11:05Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском
10:47Когда восстановят электроснабжение на северо-западе Крыма
10:34Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье 2:07
10:13Крым – это энергия перемен: Развожаев поздравил крымчан с Днем республики
10:01В Крыму ввели графики временного отключения электричества
09:59Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
09:50"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
09:44В Севастополе сгорел торговый павильон
09:34В Крыму без света Евпатория и два района
09:30Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Лента новостейМолния