https://crimea.ria.ru/20260120/sosulka-upala-na-mashinu-kak-poluchit-kompensatsiyu-1152532638.html

Сосулька упала на машину: как получить компенсацию

Сосулька упала на машину: как получить компенсацию - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Сосулька упала на машину: как получить компенсацию

Если ваш автомобиль или другое имущество повредила упавшая сосулька или же вы получила травму, поскользнувшись на обледенелых ступенях, вы можете рассчитывать... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T11:23

2026-01-20T11:23

2026-01-20T11:32

совет эксперта

радио "спутник в крыму"

автомобиль

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_2d6b61d46eb635ff8248a2bb397228b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Если ваш автомобиль или другое имущество повредила упавшая сосулька или же вы получила травму, поскользнувшись на обледенелых ступенях, вы можете рассчитывать на компенсацию, хотя путь к заветной выплате окажется непростым. Как правильно действовать в такой ситуации – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал юрист Евгений Куликов.По его словам, в первую очередь необходимо зафиксировать случившееся: найти очевидцев, сфотографировать это место – чем больше доказательств, тем больше шансов получить компенсацию.Если речь идет не просто о поврежденном имуществе, а о вреде, причиненном здоровью, в таком случае следует вызвать "скорую помощь", чтобы зафиксировать обстоятельства происшествия, либо самостоятельно добраться до медучреждения и подробно описать ситуацию. Следующий шаг – поиск виновных лиц.Далее он советует попробовать урегулировать ситуацию путем переговоров и, если откажут, обратиться в суд."Если есть травма, то без судебно-медицинской экспертизы не обойдется. По результатам этой экспертизы и со слов очевидцев суд установит, какой ущерб вам причинен, и вы сможете взыскать возмещение вреда здоровью или другие материальные расходы, сопряженные с ситуацией, вплоть до морального ущерба", – продолжает юрист.Он подчеркивает, что судебная тяжба, с учетом обжалования сторон, может затянуться на срок до года, но все же шансы добиться справедливости довольно высоки, поскольку прецеденты, когда суд становится на сторону потерпевшего, не единичны. При этом Куликов обратил внимание на то, что проще всего компенсацию будет получить в случае, если ответчиком выступает коммунальное предприятие, а вот с частного лица получить возмещение будет сложнее.А вот на получение страховой премии можно рассчитывать только в том случае, если случившееся внесено в договор страхования в качестве страхового случая.Ранее Куликов рассказал, как получить компенсацию от обслуживающей дорожный участок организации, если причиной ДТП стала гололедица или яма на дороге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20210219/Kak-poluchit-vyplatu-pri-DTP-v-gololed---yurist-1119279786.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, автомобиль, транспорт