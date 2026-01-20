https://crimea.ria.ru/20260120/v-krymu-vveli-grafiki-vremennogo-otklyucheniya-elektrichestva-1152529551.html

В Крыму ввели графики временного отключения электричества

В Крыму вводят графики отключений из-за перегрузки электросетей в морозы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики Республики Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму вводят графики отключений из-за перегрузки электросетей в морозы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики Республики Крым.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел "пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма", пояснили в министерстве.По графикам отключены потребители Джанкойского, Сакского, Раздольненского районов в селах: Яснопольское, Володино, Рюмшино, Мартыновка, Завет-Ленинский, Соленое Озеро, Зеленый Яр, Придорожное, Островское, Пушкино, Медведевка, Тургенево, Предмостное, Победное, Чехово, Красноармейское, Зимино, Овражное, Новоселовское, Воробьевское, Колоски, Добрушено, Великое, Известковое, Новоселовское. Всего - 23 618 человек и 29 социально-значимых объектовРанее во вторник сообщалось, что два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Позже без света из-за аварии остались потребители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов. Органы прокуратуры уже взяли на контроль ход проведения работ по восстановлению электроснабжения абонентов на территории перечисленных регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение

