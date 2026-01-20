https://crimea.ria.ru/20260120/novosti-svo-armiya-rossii-gromit-protivnika-na-vsekh-frontakh-1152540239.html

Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах

Силы ПВО России уничтожили четыре управляемые авиабомбы и пять реактивных систем залпового огня HIMARS, сожгли десятки единиц техники и вооружения и...

2026-01-20T13:03

2026-01-20T13:03

2026-01-20T13:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Силы ПВО России уничтожили четыре управляемые авиабомбы и пять реактивных систем залпового огня HIMARS, сожгли десятки единиц техники и вооружения и ликвидировали свыше тысячи боевиков киевского режима за минувшие сутки. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.По информации оборонного ведомства, подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, истощив силы противника в отдельных районах Сумской и Харьковской областях.Суточные потери украинских войск в этом квадрате превысил 185 боевиков, также уничтожено: две броневика, 17 автомобилей, чешская боевая машина "Vampire", два орудия полевой артиллерии, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ и семь складов с боеприпасами и материальными средствами.Военнослужащие группировки "Запад" обосновались на более выгодных рубежах и позициях, уничтожив украинские формирования в окрестностях четырех сел в ДНР и пяти – на Харьковщине."Потери противника составили до 200 военнослужащих, два танка, 28 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов", – сказано в сводке.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ВСУ истощены на территории ДНР - бои велись в районах семи населенных пунктов.В указанном квадрате ВСУ потеряли свыше 145 боевиков, а также 12 автомобилей, бронетранспортер "Stryker", два бронеавтомобиля HMMWV и американскую155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin". Кроме того, противник недосчитался американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, трех станций радиоэлектронной борьбы и склада материальных средств.Более выгодные рубежи и позиции заняли за прошедшие сутки подразделения группировки войск "Центр". Российские силы ударили по формированиям Зеленского в ДНР и в Днепропетровской области. Бои велись в окрестностях шести населенных пунктов."Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, пять боевых бронированных машин и два пикапа", – рапортовали в Минобороны.Подразделения группировки "Восток" продавили вражескую оборону, разбив ВСУ на территории Запорожской и Днепропетровской области. Ликвидированы свыше 230 боевиков, четыре броневика, девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" также нанесли поражение ВСУ в районах двух населенных пунктов Запорожской области, уничтожив до 55 боевиков, три автомобиля и две станции РЭБ.Ранее во вторник в российском Минобороны также сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетике и транспортной инфраструктуре на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым.Минобороны открыло отбор в войска беспилотных системАрмия РФ бьет по центрам запуска украинских БПЛА и освобождает селаРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

