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Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах
Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах
Сотрудники Росгвардии поздравили с Международным женским днем жительниц Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T13:26
2023-03-08T13:26
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
международный женский день
новые регионы россии
общество
россия
новости
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии поздравили с Международным женским днем жительниц Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках акции "СВОим с любовью". Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.В ходе акции военнослужащие посетили учебные и медицинские учреждения, где поздравили учителей, врачей, медсестер, педагогов музыкальных школ. Женщины поблагодарили военнослужащих за проявленное внимание и заботу."Поздравление росгвардейцев стало настоящим подарком и приятным сюрпризом для каждой из них", - добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил россиянок с Международным женским днем"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опытКакие профессии чаще всего выбирают женщины в Крыму
новые регионы россии
россия
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Росгвардейцы поздравили женщин ЛНР с 8 марта
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин с Международным женским днем в Луганской Народной Республике.
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), международный женский день, новые регионы россии, общество, россия, новости, луганская народная республика (лнр), видео
Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии поздравили с Международным женским днем жительниц Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках акции "СВОим с любовью". Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
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Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах

Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах с 8 марта и подарили им цветы

13:26 08.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии поздравили с Международным женским днем жительниц Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках акции "СВОим с любовью". Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
"Прямо на улицах сел и городов росгвардейцы дарили живые цветы милым дамам и говорили им теплые слова. Бойцы сказали искренние слова самых теплых пожеланий здоровья, счастья и удачи в адрес дам", - говорится в сообщении.
В ходе акции военнослужащие посетили учебные и медицинские учреждения, где поздравили учителей, врачей, медсестер, педагогов музыкальных школ. Женщины поблагодарили военнослужащих за проявленное внимание и заботу.
"Поздравление росгвардейцев стало настоящим подарком и приятным сюрпризом для каждой из них", - добавили в пресс-службе.
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Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Международный женский деньНовые регионы РоссииОбществоРоссияНовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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