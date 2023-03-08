https://crimea.ria.ru/20230308/rosgvardeytsy-pozdravili-s-prazdnikom-zhenschin-v-novykh-regionakh--1127413572.html

Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах

Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах

Сотрудники Росгвардии поздравили с Международным женским днем жительниц Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T13:26

2023-03-08T13:26

2023-03-08T13:26

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

международный женский день

новые регионы россии

общество

россия

новости

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/08/1127413414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7373a0c3af9436c8754c9b39e3d98b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии поздравили с Международным женским днем жительниц Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках акции "СВОим с любовью". Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.В ходе акции военнослужащие посетили учебные и медицинские учреждения, где поздравили учителей, врачей, медсестер, педагогов музыкальных школ. Женщины поблагодарили военнослужащих за проявленное внимание и заботу."Поздравление росгвардейцев стало настоящим подарком и приятным сюрпризом для каждой из них", - добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил россиянок с Международным женским днем"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опытКакие профессии чаще всего выбирают женщины в Крыму

новые регионы россии

россия

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Росгвардейцы поздравили женщин ЛНР с 8 марта Сотрудники Росгвардии поздравили женщин с Международным женским днем в Луганской Народной Республике. 2023-03-08T13:26 true PT1M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), международный женский день, новые регионы россии, общество, россия, новости, луганская народная республика (лнр), видео