https://crimea.ria.ru/20230308/rosgvardeytsy-pozdravili-s-prazdnikom-zhenschin-v-novykh-regionakh--1127413572.html
Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах
Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах
Сотрудники Росгвардии поздравили с Международным женским днем жительниц Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T13:26
2023-03-08T13:26
2023-03-08T13:26
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
международный женский день
новые регионы россии
общество
россия
новости
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии поздравили с Международным женским днем жительниц Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках акции "СВОим с любовью". Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.В ходе акции военнослужащие посетили учебные и медицинские учреждения, где поздравили учителей, врачей, медсестер, педагогов музыкальных школ. Женщины поблагодарили военнослужащих за проявленное внимание и заботу."Поздравление росгвардейцев стало настоящим подарком и приятным сюрпризом для каждой из них", - добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил россиянок с Международным женским днем"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опытКакие профессии чаще всего выбирают женщины в Крыму
новые регионы россии
россия
луганская народная республика (лнр)
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Росгвардейцы поздравили женщин ЛНР с 8 марта
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин с Международным женским днем в Луганской Народной Республике.
2023-03-08T13:26
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), международный женский день, новые регионы россии, общество, россия, новости, луганская народная республика (лнр), видео
Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах
Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах с 8 марта и подарили им цветы