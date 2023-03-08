https://crimea.ria.ru/20230308/putin-pozdravil-rossiyanok-s-mezhdunarodnym-zhenskim-dnem-1127409401.html

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. В своей речи глава государства отметил, что для нашей страны этот праздник всегда... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T09:41

2023-03-08T09:41

2023-03-08T09:41

международный женский день

владимир путин (политик)

общество

россия

праздники и памятные даты

"крымские феи"

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. В своей речи глава государства отметил, что для нашей страны этот праздник всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами.Огромное уважение вызывают неизменная ответственность женщин, их умение учитывать все детали, все аспекты дела, которым они занимаются, и все лучшие качества, которые россиянки проявляют в самых разных профессиях, добавил Путин.Президент отдельно поздравил женщин-военнослужащих из боевых подразделений, а также военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц – тех, кто "с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых".В сложные моменты, во времена испытаний неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий, сказал российский лидер."Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров – и своих близких, и совсем незнакомых ребят – молитвой, теплыми словами и добрыми делами. Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетете маскировочные сети, идете волонтерами в госпитали, чтобы заботиться о каждом, как о собственном сыне", - отметил Путин."В этот день наступившей весны хочу пожелать вам любви, взаимопонимания с теми, кто вам дорог, и чтобы то душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, возвращалось к вам сторицей, так же согревало ваши сердца", - заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка с молотом: неженское мастерство Ульяны-кузнеца"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опытКакой сегодня праздник: 8 марта

https://crimea.ria.ru/20230307/skolko-rossiyanok-uchastvuet-v-spetsoperatsii-na-ukraine--minoborony-1127389244.html

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта. 2023-03-08T09:41 true PT3M41S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный женский день, владимир путин (политик), общество, россия, праздники и памятные даты, "крымские феи", сво