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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. В своей речи глава государства отметил, что для нашей страны этот праздник всегда... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T09:41
2023-03-08T09:41
2023-03-08T09:41
международный женский день
владимир путин (политик)
общество
россия
праздники и памятные даты
"крымские феи"
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. В своей речи глава государства отметил, что для нашей страны этот праздник всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами.Огромное уважение вызывают неизменная ответственность женщин, их умение учитывать все детали, все аспекты дела, которым они занимаются, и все лучшие качества, которые россиянки проявляют в самых разных профессиях, добавил Путин.Президент отдельно поздравил женщин-военнослужащих из боевых подразделений, а также военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц – тех, кто "с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых".В сложные моменты, во времена испытаний неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий, сказал российский лидер."Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров – и своих близких, и совсем незнакомых ребят – молитвой, теплыми словами и добрыми делами. Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетете маскировочные сети, идете волонтерами в госпитали, чтобы заботиться о каждом, как о собственном сыне", - отметил Путин."В этот день наступившей весны хочу пожелать вам любви, взаимопонимания с теми, кто вам дорог, и чтобы то душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, возвращалось к вам сторицей, так же согревало ваши сердца", - заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка с молотом: неженское мастерство Ульяны-кузнеца"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опытКакой сегодня праздник: 8 марта
https://crimea.ria.ru/20230307/skolko-rossiyanok-uchastvuet-v-spetsoperatsii-na-ukraine--minoborony-1127389244.html
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Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта.
2023-03-08T09:41
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международный женский день, владимир путин (политик), общество, россия, праздники и памятные даты, "крымские феи", сво
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Путин: уважительное отношение к женщине для россиян – безусловная ценность
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. В своей речи глава государства отметил, что для нашей страны этот праздник всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами.
"Возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение. Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости, как много сил вы отдаете заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие", - сказал российский лидер.
Огромное уважение вызывают неизменная ответственность женщин, их умение учитывать все детали, все аспекты дела, которым они занимаются, и все лучшие качества, которые россиянки проявляют в самых разных профессиях, добавил Путин.
Президент отдельно поздравил женщин-военнослужащих из боевых подразделений, а также военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц – тех, кто "с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых".
"Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов", - подчеркнул он.
В сложные моменты, во времена испытаний неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий, сказал российский лидер.
"Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров – и своих близких, и совсем незнакомых ребят – молитвой, теплыми словами и добрыми делами. Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетете маскировочные сети, идете волонтерами в госпитали, чтобы заботиться о каждом, как о собственном сыне", - отметил Путин.
"В этот день наступившей весны хочу пожелать вам любви, взаимопонимания с теми, кто вам дорог, и чтобы то душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, возвращалось к вам сторицей, так же согревало ваши сердца", - заключил президент.
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